Одесские школьники на два дня перейдут в онлайн формат обучения

За парты дети вернутся 27 февраля

Перед годовщиной начала войны россии против Украины учебные заведения перейдут на дистанционную форму обучения. Учиться онлайн школьники будут с 22 по 24 февраля 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

"С целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны России против Украины, Департаментом образования и науки Одесской ОВА, с 22 по 24 февраля 2023 года, в учебных заведениях области всех типов и форм собственности, рекомендовано образовательный процесс осуществлять с использованием технологий дистанционного обучения", — сообщает директор Департамента образования и науки ОВА Александр Лончак.

Что следует знать родителям школьников

В этом году в качестве альтернативы ВНО для выпускников снова проведут национальный мультипредметный тест — в усовершенствованном формате. Также для школьников 4-х и 9-х классов отменили государственную итоговую аттестацию.

Также отметим, что в этом семестре, как и в прошлом, одесские школьники будут учиться в смешанном формате, который каждый выбирает индивидуально. Соответствующее решение принимают сами учащиеся с родителями.

В настоящее время в смешанной форме в Одессе работают 56 школ. Это связано с наличием укрытия в учебных заведениях. Но их количество должно увеличиваться, если это потребует родителей и детей.

В Одессе учащиеся 5-9 классов могут бесплатно присоединиться к образовательному проекту по изучению математики. Главная цель – научить учащихся самостоятельно проработать школьный курс по математике с помощью интерактивных методов.

Фото 24 Канал