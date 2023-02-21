Только дистанционка: одесские школьники на два дня перейдут в онлайн-формат обучения
Перед годовщиной начала войны россии против Украины учебные заведения перейдут на дистанционную форму обучения. Учиться онлайн школьники будут с 22 по 24 февраля 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
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"С целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны России против Украины, Департаментом образования и науки Одесской ОВА, с 22 по 24 февраля 2023 года, в учебных заведениях области всех типов и форм собственности, рекомендовано образовательный процесс осуществлять с использованием технологий дистанционного обучения", — сообщает директор Департамента образования и науки ОВА Александр Лончак.
Что следует знать родителям школьников
В этом году в качестве альтернативы ВНО для выпускников снова проведут национальный мультипредметный тест — в усовершенствованном формате. Также для школьников 4-х и 9-х классов отменили государственную итоговую аттестацию.
Также отметим, что в этом семестре, как и в прошлом, одесские школьники будут учиться в смешанном формате, который каждый выбирает индивидуально. Соответствующее решение принимают сами учащиеся с родителями.
В настоящее время в смешанной форме в Одессе работают 56 школ. Это связано с наличием укрытия в учебных заведениях. Но их количество должно увеличиваться, если это потребует родителей и детей.
В Одессе учащиеся 5-9 классов могут бесплатно присоединиться к образовательному проекту по изучению математики. Главная цель – научить учащихся самостоятельно проработать школьный курс по математике с помощью интерактивных методов.
Фото 24 Канал