Одеські школярі на два дні перейдуть в онлайн формат навчання

За парти діти повернуться 27 лютого

Перед річницею початку війни росії проти України заклади освіти перейдуть на дистанційну форму навчання. Вчитись онлайн школярі будуть з 22 до 24 лютого 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

"З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, Департаментом освіти і науки Одеської ОВА, з 22 до 24 лютого 2023 року, в закладах освіти області всіх типів і форм власності, рекомендовано освітній процес здійснювати з використанням технологій дистанційного навчання", — повідомляє директор Департаменту освіти і науки ОВА Олександр Лончак.

Що варто знати батькам школярів

Цього року як альтернативу ЗНО для випускників знову проведуть національний мультипредметний тест — у вдосконаленому форматі. Так само для школярів 4-х і 9-х класів скасували державну підсумкову атестацію.

Також зазначимо, що цього семестру, так само як і минулого, одеські школярі вчитимуться у змішаному форматі, який кожен обирає індивідуально. Відповідне рішення приймають самі учні з батьками.

Наразі у змішаній формі в Одесі працюють 56 шкіл. Це пов'язано з наявністю укриття у закладах освіти. Але їхня кількість має збільшуватися, якщо у цьому буде потреба батьків та дітей.

В Одесі учні 5-9 класів можуть безплатно приєднатися до освітнього проєкту з вивчення математики. Головна мета — навчити учнів самостійно опрацювати шкільний курс з математики за допомогою інтерактивних методів.

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