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Тысяча долларов за закрытие дела — работницу одесского суда разоблачили на взяточничестве

10 мая 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Тысяча долларов за закрытие дела — работницу одесского суда разоблачили на взяточничестве
Правоохранители задержали взяточницу в Одесской области. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители разоблачили одну из работниц районного суда Одесчины на взяточничестве и злоупотреблении влиянием. Женщина требовала 1 000 долларов за свои "услуги" с помощью закрытия дела об админправонарушении.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности деятельности

Консультантка одного из районных судов Одесской области предлагала закрыть дело и помочь избежать ответственности гражданину, управлявшему автомобилем в состоянии опьянения. Взяточница уверяла, что может повлиять на судью и свою "помощь" оценила в 1 000 долларов.

Сотрудница одесского райсуда получила взятку в 1 000 долларов
Взяточницу задержали "на горячем". Фото: Нацполиция

О факте вымогательства взятки сообщил сам мужчина, в результате лоб служанку задержали "на горячем". В ходе следствия стало известно, что это уже не первое преступление женщины. Ранее она обвинялась в мошенничестве и взяточничестве.

Что угрожает

Консультантку одного из районных судов Одесской области отстранили от должности. Также женщине объявили о подозрении по факту вымогательства и извлечения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Случаи взяточничества в Одесской области

Ранее Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования дела депутата Одесской области. Речь идет об Анатолии Хмельковском, который подозревается в подстрекательстве бизнесмена к взяточничеству.

Также мы писали, что спецслужбы разоблачили должностных лиц одесской таможни и налоговой службы, которые систематически требовали деньги с импортеров за то, чтобы предприниматели могли беспрепятственно оформлять грузы. Оба взяточника задержаны, пока им грозит лишение свободы.

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