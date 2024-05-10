Тисяча доларів за закриття справи — працівницю одеського суду викрили на хабарництві

Правоохоронці затримали хабарницю на Одещині. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили одну з працівниць районного суду Одещини на хабарництві та зловживанні впливом. Жінка вимагала 1000 доларів за свої "послуги" допомоги щодо закриття справи про адмінправопорушення.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці діяльності

Консультантка одного з районних судів Одещини пропонувала закрити справу та допомогти уникнути відповідальності громадянину, що керував автомобілем у стані сп'яніння. Хабарниця запевняла, що може повпливати на суддю та свою "допомогу" оцінила у 1000 доларів.

Хабарницю затримали "на гарячому". Фото: Нацполіція

Про факт вимагання хабаря повідомив сам чоловік, в результаті чоло службовицю затримали "на гарячому". Під час слідства стало відомо, що це вже не перший злочин жінки. Раніше вона звинувачувалась у шахрайстві та хабарництві.

Що загрожує

Консультантку одного з районних судів Одеської області відсторонили від посади. Також жінці оголосили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 369-2 КК України й карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Випадки хабарництва на Одещині

Раніше Вищий антикорупційний суд продовжив строк розслідування справи депутата Одеської області. Йдеться про Анатолія Хмільківського, якого підозрюють у підбуренні бізнесмена до хабарництва.

Також ми писали, що спецслужбовці викрили посадовців одеської митниці та податкової служби, які систематично вимагали гроші з імпортерів за те, аби підприємці могли безперешкодно оформлювати вантажі. Обох хабарників затримали, наразі їм загрожує позбавлення волі.