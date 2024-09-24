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Тысячи одесситов без электричества до вечера — когда вернут свет

24 сентября 2024 10:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кто из одесситов сегодня останется без света и когда включат
Электричество рядом с поврежденным проводом. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 24 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть снабжение всем пользователям к 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Информация об отключении света 23 сентября. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • 9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а;
  • 10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;
  • 11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;
  • 12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;
  • Героев обороны Одессы, 48 — 56;
  • Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;
  • Капитана Кузнецова, 92 — 102;
  • Керченская, 101 — 131;
  • Леси Украинки, 45;
  • пров. 2-й Керченский, 1 — 15.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Куприна, 154;
  • Репина, 1в,1к — 7;
  • дорога Фонтанская, 16 — 149;
  • Ивана Франко, 41, 45, 47, 49, 55;
  • Неделина, 58 — 111;
  • Бригадная, 5, 54б, 51а, 43б, 44;
  • Штурвальная, 17а;
  • Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б;
  • Мачтовая, 20/корп.1, 22;
  • просп. Адмиральский, 3 — 17;
  • Окружная;
  • Одесской общины (Авдеева-Черноморского), 8 — 159;
  • Урожайная, 28г;
  • Бернардации;
  • Бахчевая, 6 — 10;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3;
  • пров. Костеловской, 2 — 8;
  • пров. Мореходный, 13, 12;
  • Чубаевская, 3, 5, 11;
  • пров. Чубаевский, 1 — 17;
  • Академическая, 5,7/9а;
  • пров. Академический, 7/9;
  • Огородная, 1 — 61;
  • Достоевского (Драгоманова), 2, 8 — 23;
  • пров. Граничный;
  • Астрономическая, 2 — 26;
  • Дмитриевская (Дмитрия Донская);
  • Лазурский переулок (пер. Дмитрия Донского);
  • Музыкальная (Композитора Глинки), 10 — 18;
  • Петрашевского (Леся Курбаса), 17 — 36, 44, 46а, 48;
  • Розовая, 22, 24а, 31а, 33, 36;
  • Ромашкова;
  • Толбухина;
  • Дмитрия Яворницкого (Уральская), 3 — 28;
  • Фурманова, 1 — 19;
  • Рислинга переулок (пер. Уральский), 1 — 4-я;
  • пров. Астрономический, 4 — 18;
  • Жаботинского, 11 — 57;
  • Ефима Геллера, 31 — 90;
  • Урожайная, 1 — 6;
  • Докова, 19;
  • Судостроительная;
  • Трудовая, 2 — 16;
  • Гераниева, 2;
  • Героев-Пограничников, 4;
  • пров. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а;
  • пров. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а;
  • пров. 5-й Проектируемый, 8 — 33;
  • Гвардейская, 2 — 21;
  • Немировича-Данченко, 1— 14;
  • Обильная (Обильная), 8;
  • Сакко, 2а, 6;
  • Собинова, 1 — 18;
  • Толбухина, 20 — 81;
  • Медовый переулок (пер. Щукина), 1 — 5/корп.2;
  • Садовая Балка, 45;
  • Пилотная, 1 — 133ж;
  • пров. Глинки, 2а, 12, 16;
  • пров. Тупиковый, 1 — 12;
  • Штурвальная, 15 — 21;
  • Симоненко, 1, 11а;
  • Педагогическая, 21;
  • Академика Вернадского (Тульская), 18 — 51;
  • Китобойная, 6;
  • пров. 2-й Китобойный, 1 — 18а;
  • Черниговская, 1 — 24;
  • пров. Черниговский, 1а.

Работы до 17.00.

Центральный РЭС:

  • Адмирала Лазарева, 17 — 70;
  • Бажана, 5;
  • Богдана Хмельницкого, 13 — 59;
  • Болгарская, 35 — 72;
  • Генерала Цветаева, 18 — 32;
  • Степная, 27 — 52;
  • Запорожская, 22 — 30, 30/1;
  • Мельницкая, 1, 2;
  • Средняя, 47;
  • пл. Алексеевская, 1 — 31;
  • пров. 2-й Лермонтовский, 1, 11;
  • пров. Благовидова, 13;
  • пров. Высокий, 2 — 12/4;
  • пров. Мукачевский, 4А —6/8.

Работы до 17:00.

  • Святослава Рихтера;
  • Богдана Хмельницкого, 15/19;
  • Цветочная, 1 — 21;
  • Косяченко Алексея;
  • Татьяны Тесс, 3а — 43б;
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а;
  • Богун, 6а, 12/2, 21;
  • Радостная, 114, 116, 118;
  • Платанова;
  • пров. 1-й, 2-й Сиреневый;
  • проезд Бужковый;
  • пров. Ковровый, 5 — 9;
  • Гранатная, 1 — 25;
  • пров. Гранатный, 2 — 8/корп.1;
  • Малиновского;
  • Бабаджаняна, 30 — 54;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49;
  • пров. Малиновский, 7;
  • Апрельская, 1 — 33/1;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;
  • Сельская, 7 — 44;
  • Туристская, 7а — 19, 29, 49а;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 50 — 65;
  • пров. Короткий, 2, 3,4;
  • Текстильщиков, 1 — 14а;
  • Мостовой, 2б — 55; К
  • Клименко, 25, 33в;
  • Граница, пер. Граничный, 1 — 35;
  • Ближние мельницы (Кондренко), 1 — 95;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 — 63а;
  • Ференца Листа (Елина), 1 — 9;
  • пров. Парашютный, 1, 1б;
  • Спартаковская;
  • пров. Спартаковский, 25;
  • пров. Туристский, 2 — 12б;
  • пров. Прохоровский, 3, 5, 7;
  • Прохоровская, 43.

Работы до 19.00.

Куда обращаться при отключении света

В случае отсутствия электричества проверьте на сайте ДТЭК, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то оставить заявку об отсутствии электричества можно следующими способами:

  • на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.

Напомним, журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, готовы ли они к отопительному сезону.

Также в Одесской ОВО рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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