Кто из одесситов сегодня останется без света и когда включат

Тысячи одесситов без электричества до вечера — когда вернут свет
Сегодня, 24 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть снабжение всем пользователям к 19:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Где нет света из-за ремонта
Северный РЭС:
- 9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а;
- 10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;
- 11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;
- 12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;
- Героев обороны Одессы, 48 — 56;
- Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;
- Капитана Кузнецова, 92 — 102;
- Керченская, 101 — 131;
- Леси Украинки, 45;
- пров. 2-й Керченский, 1 — 15.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Куприна, 154;
- Репина, 1в,1к — 7;
- дорога Фонтанская, 16 — 149;
- Ивана Франко, 41, 45, 47, 49, 55;
- Неделина, 58 — 111;
- Бригадная, 5, 54б, 51а, 43б, 44;
- Штурвальная, 17а;
- Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б;
- Мачтовая, 20/корп.1, 22;
- просп. Адмиральский, 3 — 17;
- Окружная;
- Одесской общины (Авдеева-Черноморского), 8 — 159;
- Урожайная, 28г;
- Бернардации;
- Бахчевая, 6 — 10;
- Валерия Самофалова (Каманина), 3;
- пров. Костеловской, 2 — 8;
- пров. Мореходный, 13, 12;
- Чубаевская, 3, 5, 11;
- пров. Чубаевский, 1 — 17;
- Академическая, 5,7/9а;
- пров. Академический, 7/9;
- Огородная, 1 — 61;
- Достоевского (Драгоманова), 2, 8 — 23;
- пров. Граничный;
- Астрономическая, 2 — 26;
- Дмитриевская (Дмитрия Донская);
- Лазурский переулок (пер. Дмитрия Донского);
- Музыкальная (Композитора Глинки), 10 — 18;
- Петрашевского (Леся Курбаса), 17 — 36, 44, 46а, 48;
- Розовая, 22, 24а, 31а, 33, 36;
- Ромашкова;
- Толбухина;
- Дмитрия Яворницкого (Уральская), 3 — 28;
- Фурманова, 1 — 19;
- Рислинга переулок (пер. Уральский), 1 — 4-я;
- пров. Астрономический, 4 — 18;
- Жаботинского, 11 — 57;
- Ефима Геллера, 31 — 90;
- Урожайная, 1 — 6;
- Докова, 19;
- Судостроительная;
- Трудовая, 2 — 16;
- Гераниева, 2;
- Героев-Пограничников, 4;
- пров. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а;
- пров. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а;
- пров. 5-й Проектируемый, 8 — 33;
- Гвардейская, 2 — 21;
- Немировича-Данченко, 1— 14;
- Обильная (Обильная), 8;
- Сакко, 2а, 6;
- Собинова, 1 — 18;
- Толбухина, 20 — 81;
- Медовый переулок (пер. Щукина), 1 — 5/корп.2;
- Садовая Балка, 45;
- Пилотная, 1 — 133ж;
- пров. Глинки, 2а, 12, 16;
- пров. Тупиковый, 1 — 12;
- Штурвальная, 15 — 21;
- Симоненко, 1, 11а;
- Педагогическая, 21;
- Академика Вернадского (Тульская), 18 — 51;
- Китобойная, 6;
- пров. 2-й Китобойный, 1 — 18а;
- Черниговская, 1 — 24;
- пров. Черниговский, 1а.
Работы до 17.00.
Центральный РЭС:
- Адмирала Лазарева, 17 — 70;
- Бажана, 5;
- Богдана Хмельницкого, 13 — 59;
- Болгарская, 35 — 72;
- Генерала Цветаева, 18 — 32;
- Степная, 27 — 52;
- Запорожская, 22 — 30, 30/1;
- Мельницкая, 1, 2;
- Средняя, 47;
- пл. Алексеевская, 1 — 31;
- пров. 2-й Лермонтовский, 1, 11;
- пров. Благовидова, 13;
- пров. Высокий, 2 — 12/4;
- пров. Мукачевский, 4А —6/8.
Работы до 17:00.
- Святослава Рихтера;
- Богдана Хмельницкого, 15/19;
- Цветочная, 1 — 21;
- Косяченко Алексея;
- Татьяны Тесс, 3а — 43б;
- дорога Овидиопольская, 3/1;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а;
- Богун, 6а, 12/2, 21;
- Радостная, 114, 116, 118;
- Платанова;
- пров. 1-й, 2-й Сиреневый;
- проезд Бужковый;
- пров. Ковровый, 5 — 9;
- Гранатная, 1 — 25;
- пров. Гранатный, 2 — 8/корп.1;
- Малиновского;
- Бабаджаняна, 30 — 54;
- Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49;
- пров. Малиновский, 7;
- Апрельская, 1 — 33/1;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;
- Сельская, 7 — 44;
- Туристская, 7а — 19, 29, 49а;
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 50 — 65;
- пров. Короткий, 2, 3,4;
- Текстильщиков, 1 — 14а;
- Мостовой, 2б — 55; К
- Клименко, 25, 33в;
- Граница, пер. Граничный, 1 — 35;
- Ближние мельницы (Кондренко), 1 — 95;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 — 63а;
- Ференца Листа (Елина), 1 — 9;
- пров. Парашютный, 1, 1б;
- Спартаковская;
- пров. Спартаковский, 25;
- пров. Туристский, 2 — 12б;
- пров. Прохоровский, 3, 5, 7;
- Прохоровская, 43.
Работы до 19.00.
Куда обращаться при отключении света
В случае отсутствия электричества проверьте на сайте ДТЭК, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то оставить заявку об отсутствии электричества можно следующими способами:
- на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.
Напомним, журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, готовы ли они к отопительному сезону.
Также в Одесской ОВО рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.
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