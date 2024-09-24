Кто из одесситов сегодня останется без света и когда включат

Электричество рядом с поврежденным проводом. Фото: ДТЭК

Сегодня, 24 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть снабжение всем пользователям к 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а;

10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;

11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;

12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;

Героев обороны Одессы, 48 — 56;

Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;

Капитана Кузнецова, 92 — 102;

Керченская, 101 — 131;

Леси Украинки, 45;

пров. 2-й Керченский, 1 — 15.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Куприна, 154;

Репина, 1в,1к — 7;

дорога Фонтанская, 16 — 149;

Ивана Франко, 41, 45, 47, 49, 55;

Неделина, 58 — 111;

Бригадная, 5, 54б, 51а, 43б, 44;

Штурвальная, 17а;

Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б;

Мачтовая, 20/корп.1, 22;

просп. Адмиральский, 3 — 17;

Окружная;

Одесской общины (Авдеева-Черноморского), 8 — 159;

Урожайная, 28г;

Бернардации;

Бахчевая, 6 — 10;

Валерия Самофалова (Каманина), 3;

пров. Костеловской, 2 — 8;

пров. Мореходный, 13, 12;

Чубаевская, 3, 5, 11;

пров. Чубаевский, 1 — 17;

Академическая, 5,7/9а;

пров. Академический, 7/9;

Огородная, 1 — 61;

Достоевского (Драгоманова), 2, 8 — 23;

пров. Граничный;

Астрономическая, 2 — 26;

Дмитриевская (Дмитрия Донская);

Лазурский переулок (пер. Дмитрия Донского);

Музыкальная (Композитора Глинки), 10 — 18;

Петрашевского (Леся Курбаса), 17 — 36, 44, 46а, 48;

Розовая, 22, 24а, 31а, 33, 36;

Ромашкова;

Толбухина;

Дмитрия Яворницкого (Уральская), 3 — 28;

Фурманова, 1 — 19;

Рислинга переулок (пер. Уральский), 1 — 4-я;

пров. Астрономический, 4 — 18;

Жаботинского, 11 — 57;

Ефима Геллера, 31 — 90;

Урожайная, 1 — 6;

Докова, 19;

Судостроительная;

Трудовая, 2 — 16;

Гераниева, 2;

Героев-Пограничников, 4;

пров. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а;

пров. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а;

пров. 5-й Проектируемый, 8 — 33;

Гвардейская, 2 — 21;

Немировича-Данченко, 1— 14;

Обильная (Обильная), 8;

Сакко, 2а, 6;

Собинова, 1 — 18;

Толбухина, 20 — 81;

Медовый переулок (пер. Щукина), 1 — 5/корп.2;

Садовая Балка, 45;

Пилотная, 1 — 133ж;

пров. Глинки, 2а, 12, 16;

пров. Тупиковый, 1 — 12;

Штурвальная, 15 — 21;

Симоненко, 1, 11а;

Педагогическая, 21;

Академика Вернадского (Тульская), 18 — 51;

Китобойная, 6;

пров. 2-й Китобойный, 1 — 18а;

Черниговская, 1 — 24;

пров. Черниговский, 1а.

Работы до 17.00.

Центральный РЭС:

Адмирала Лазарева, 17 — 70;

Бажана, 5;

Богдана Хмельницкого, 13 — 59;

Болгарская, 35 — 72;

Генерала Цветаева, 18 — 32;

Степная, 27 — 52;

Запорожская, 22 — 30, 30/1;

Мельницкая, 1, 2;

Средняя, 47;

пл. Алексеевская, 1 — 31;

пров. 2-й Лермонтовский, 1, 11;

пров. Благовидова, 13;

пров. Высокий, 2 — 12/4;

пров. Мукачевский, 4А —6/8.

Работы до 17:00.

Святослава Рихтера;

Богдана Хмельницкого, 15/19;

Цветочная, 1 — 21;

Косяченко Алексея;

Татьяны Тесс, 3а — 43б;

дорога Овидиопольская, 3/1;

Ольги Благовидовой (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а;

Богун, 6а, 12/2, 21;

Радостная, 114, 116, 118;

Платанова;

пров. 1-й, 2-й Сиреневый;

проезд Бужковый;

пров. Ковровый, 5 — 9;

Гранатная, 1 — 25;

пров. Гранатный, 2 — 8/корп.1;

Малиновского;

Бабаджаняна, 30 — 54;

Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49;

пров. Малиновский, 7;

Апрельская, 1 — 33/1;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;

Сельская, 7 — 44;

Туристская, 7а — 19, 29, 49а;

Композитора Лятошинского (Перепечка), 50 — 65;

пров. Короткий, 2, 3,4;

Текстильщиков, 1 — 14а;

Мостовой, 2б — 55; К

Клименко, 25, 33в;

Граница, пер. Граничный, 1 — 35;

Ближние мельницы (Кондренко), 1 — 95;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 — 63а;

Ференца Листа (Елина), 1 — 9;

пров. Парашютный, 1, 1б;

Спартаковская;

пров. Спартаковский, 25;

пров. Туристский, 2 — 12б;

пров. Прохоровский, 3, 5, 7;

Прохоровская, 43.

Работы до 19.00.

Куда обращаться при отключении света

В случае отсутствия электричества проверьте на сайте ДТЭК, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то оставить заявку об отсутствии электричества можно следующими способами:

на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.

Напомним, журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, готовы ли они к отопительному сезону.

Также в Одесской ОВО рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.