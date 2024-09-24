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Тисячі одеситів без електрики до вечора — коли повернуть світло

24 вересня 2024 10:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла і коли включать
Електрики поруч з пошкодженим проводом. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 24 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання всім користувачам до 19:00.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Інформація про відключення світла 23 вересня. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18а; 
  • 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18; 
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18; 
  • Героїв оборони Одеси, 48 — 56; 
  • Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;
  • Капітана Кузнєцова, 92 — 102; 
  • Керченська, 101 — 131; 
  • Лесі Українки, 45; 
  • пров. 2-й Керченський, 1 — 15.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:  

  • Купріна, 154;
  • Рєпіна, 1в,1к — 7;
  • дорога Фонтанська, 16 — 149; 
  • Івана Франка, 41, 45, 47, 49, 55; 
  • Недєліна, 58 — 111;
  • Бригадна, 5, 54б, 51а, 43б,44; 
  • Штурвальна, 17а;
  • Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б;
  • Щоглова, 20/корп.1, 22; 
  • просп. Адміральський, 3 — 17; 
  • Окружна; 
  • Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 8 — 159; 
  • Урожайна, 28г; 
  • Бернардацці; 
  • Баштанна, 6 — 10; 
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3; 
  • пров. Костеловської, 2 — 8;
  • пров. Морехідний, 13, 12;
  • Чубаївська, 3, 5, 11;
  • пров. Чубаївський, 1 — 17;
  • Академічна, 5,7/9а; 
  • пров. Академічний, 7/9; 
  • Городня, 1 — 61;
  • Достоєвського (Драгоманова), 2, 8 — 23; 
  • пров. Кордонний; 
  • Астрономічна, 2 — 26; 
  • Дмитріївська (Дмитрія Донськова); 
  • Лазурського провулок (пров. Дмитрія Донського); 
  • Музична (Композитора Глинки), 10 — 18; 
  • Петрашевського (Леся Курбаса), 17 — 36, 44, 46а, 48; 
  • Рожева, 22, 24а, 31а, 33, 36; 
  • Ромашкова;
  • Толбухіна;
  • Дмитра Яворницького (Уральська), 3 — 28; 
  • Фурманова, 1 — 19; 
  • Рислінга провулок (пров. Уральський), 1 — 4-а; 
  • пров. Астрономічний, 4 —18; 
  • Жаботинського, 11 — 57; 
  • Юхима Геллера, 31 — 90; 
  • Урожайна, 1 — 6; 
  • Докова, 19; 
  • Суднобудівна; 
  • Трудова, 2 — 16;
  • Геранієва, 2;
  • Героїв-Прикордонників, 4; 
  • пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а;
  • пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а;
  • пров. 5-й Проектований, 8 — 33; 
  • Гвардійська, 2 — 21; 
  • Немировича-Данченка, 1 —14; 
  • Рясна (Обільна), 8; 
  • Сакко, 2а, 6; 
  • Собінова, 1 — 18; 
  • Толбухіна, 20 — 81; 
  • Медовий провулок (пров. Щукіна), 1 — 5/корп.2; 
  • Садова Балка, 45; 
  • Пілотна, 1 — 133ж; 
  • пров. Глінки, 2а,12,16; 
  • пров. Тупиковий, 1—12; 
  • Штурвальна, 15 — 21; 
  • Симоненка, 1, 11а; 
  • Педагогічна, 21; 
  • Академіка Вернадського (Тульська), 18 — 51; 
  • Китобійна, 6;
  • пров. 2-й Китобійний, 1 — 18а; 
  • Чернігівська, 1 — 24; 
  • пров. Чернігівський, 1а.

Роботи до 17.00. 

Центральний РЕМ: 

  • Адмірала Лазарєва, 17 — 70; 
  • Бажана, 5; 
  • Богдана Хмельницького, 13 — 59; 
  • Болгарська, 35 — 72; 
  • Генерала Цвєтаєва, 18 — 32; 
  • Степова, 27 — 52; 
  • Запорізька, 22 — 30, 30/1; 
  • Мельницька, 1, 2; 
  • Середня, 47; 
  • пл. Олексіївська, 1 — 31; 
  • пров. 2-й Лермонтовський, 1, 11; 
  • пров. Благовидова, 13; 
  • пров. Високий, 2 — 12/4; 
  • пров. Мукачівський, 4А — 6/8.

Роботи до 17:00.

  • Святослава Ріхтера; 
  • Богдана Хмельницького, 15/19;
  • Квіткова, 1 — 21;
  • Косяченка Олексія; 
  • Тетяни Тесс, 3а — 43б; 
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • Ольги Благовидової  (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Радісна, 114, 116, 118; 
  • Платанова;
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий; 
  • проїзд Бузьковий; 
  • пров. Килимовий, 5 — 9; 
  • Гранатна, 1 — 25; 
  • пров. Гранатний, 2 — 8/корп.1; 
  • Малиновського;
  • Бабаджаняна, 30 — 54; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 49; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • Квітнева, 1 — 33/1; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а; 
  • Сільська, 7 — 44; 
  • Туристська, 7а — 19, 29, 49а; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 50 — 65; 
  • пров. Короткий, 2, 3,4; 
  • Текстильників, 1 — 14а; 
  • Мостовий, 2б — 55; К
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Кордонна, пров. Кордонний, 1 — 35;
  • Ближні млини (Кондренка), 1 — 95; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63а; 
  • Ференца Ліста (Єліна), 1 — 9;
  • пров. Парашутний, 1, 1б; 
  • Спартаківська; 
  • пров. Спартаківський, 25; 
  • пров. Туристський, 2 — 12б;
  • пров. Прохоровський, 3, 5, 7; 
  • Прохоровська, 43. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

У разі відсутності електрики перевірте на сайті ДТЕК, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то залишити заявку про відсутність електрики можна такими способами:

  • на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів, чи готові вони до опалювального сезону. 

Також в Одеській ОВА розповіли, як планують вирішувати проблеми з електроенергією взимку. 

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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