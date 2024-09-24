Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла і коли включать

Електрики поруч з пошкодженим проводом. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 24 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання всім користувачам до 19:00.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Інформація про відключення світла 23 вересня. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18а;

10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;

11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;

12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;

Героїв оборони Одеси, 48 — 56;

Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;

Капітана Кузнєцова, 92 — 102;

Керченська, 101 — 131;

Лесі Українки, 45;

пров. 2-й Керченський, 1 — 15.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Купріна, 154;

Рєпіна, 1в,1к — 7;

дорога Фонтанська, 16 — 149;

Івана Франка, 41, 45, 47, 49, 55;

Недєліна, 58 — 111;

Бригадна, 5, 54б, 51а, 43б,44;

Штурвальна, 17а;

Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б;

Щоглова, 20/корп.1, 22;

просп. Адміральський, 3 — 17;

Окружна;

Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 8 — 159;

Урожайна, 28г;

Бернардацці;

Баштанна, 6 — 10;

Валерія Самофалова (Каманіна), 3;

пров. Костеловської, 2 — 8;

пров. Морехідний, 13, 12;

Чубаївська, 3, 5, 11;

пров. Чубаївський, 1 — 17;

Академічна, 5,7/9а;

пров. Академічний, 7/9;

Городня, 1 — 61;

Достоєвського (Драгоманова), 2, 8 — 23;

пров. Кордонний;

Астрономічна, 2 — 26;

Дмитріївська (Дмитрія Донськова);

Лазурського провулок (пров. Дмитрія Донського);

Музична (Композитора Глинки), 10 — 18;

Петрашевського (Леся Курбаса), 17 — 36, 44, 46а, 48;

Рожева, 22, 24а, 31а, 33, 36;

Ромашкова;

Толбухіна;

Дмитра Яворницького (Уральська), 3 — 28;

Фурманова, 1 — 19;

Рислінга провулок (пров. Уральський), 1 — 4-а;

пров. Астрономічний, 4 —18;

Жаботинського, 11 — 57;

Юхима Геллера, 31 — 90;

Урожайна, 1 — 6;

Докова, 19;

Суднобудівна;

Трудова, 2 — 16;

Геранієва, 2;

Героїв-Прикордонників, 4;

пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а;

пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а;

пров. 5-й Проектований, 8 — 33;

Гвардійська, 2 — 21;

Немировича-Данченка, 1 —14;

Рясна (Обільна), 8;

Сакко, 2а, 6;

Собінова, 1 — 18;

Толбухіна, 20 — 81;

Медовий провулок (пров. Щукіна), 1 — 5/корп.2;

Садова Балка, 45;

Пілотна, 1 — 133ж;

пров. Глінки, 2а,12,16;

пров. Тупиковий, 1—12;

Штурвальна, 15 — 21;

Симоненка, 1, 11а;

Педагогічна, 21;

Академіка Вернадського (Тульська), 18 — 51;

Китобійна, 6;

пров. 2-й Китобійний, 1 — 18а;

Чернігівська, 1 — 24;

пров. Чернігівський, 1а.

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

Адмірала Лазарєва, 17 — 70;

Бажана, 5;

Богдана Хмельницького, 13 — 59;

Болгарська, 35 — 72;

Генерала Цвєтаєва, 18 — 32;

Степова, 27 — 52;

Запорізька, 22 — 30, 30/1;

Мельницька, 1, 2;

Середня, 47;

пл. Олексіївська, 1 — 31;

пров. 2-й Лермонтовський, 1, 11;

пров. Благовидова, 13;

пров. Високий, 2 — 12/4;

пров. Мукачівський, 4А — 6/8.

Роботи до 17:00.

Святослава Ріхтера;

Богдана Хмельницького, 15/19;

Квіткова, 1 — 21;

Косяченка Олексія;

Тетяни Тесс, 3а — 43б;

дорога Овідіопольська, 3/1;

Ольги Благовидової (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Радісна, 114, 116, 118;

Платанова;

пров. 1-й, 2-й Бузковий;

проїзд Бузьковий;

пров. Килимовий, 5 — 9;

Гранатна, 1 — 25;

пров. Гранатний, 2 — 8/корп.1;

Малиновського;

Бабаджаняна, 30 — 54;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 49;

пров. Малиновський, 7;

Квітнева, 1 — 33/1;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;

Сільська, 7 — 44;

Туристська, 7а — 19, 29, 49а;

Композитора Лятошинського (Перепечка), 50 — 65;

пров. Короткий, 2, 3,4;

Текстильників, 1 — 14а;

Мостовий, 2б — 55; К

Клименка, 25, 33в;

Кордонна, пров. Кордонний, 1 — 35;

Ближні млини (Кондренка), 1 — 95;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63а;

Ференца Ліста (Єліна), 1 — 9;

пров. Парашутний, 1, 1б;

Спартаківська;

пров. Спартаківський, 25;

пров. Туристський, 2 — 12б;

пров. Прохоровський, 3, 5, 7;

Прохоровська, 43.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

У разі відсутності електрики перевірте на сайті ДТЕК, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то залишити заявку про відсутність електрики можна такими способами:

на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів, чи готові вони до опалювального сезону.

Також в Одеській ОВА розповіли, як планують вирішувати проблеми з електроенергією взимку.