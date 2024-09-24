Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла і коли включать

Тисячі одеситів без електрики до вечора — коли повернуть світло
Сьогодні, 24 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання всім користувачам до 19:00.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18а;
- 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;
- 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;
- 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;
- Героїв оборони Одеси, 48 — 56;
- Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;
- Капітана Кузнєцова, 92 — 102;
- Керченська, 101 — 131;
- Лесі Українки, 45;
- пров. 2-й Керченський, 1 — 15.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Купріна, 154;
- Рєпіна, 1в,1к — 7;
- дорога Фонтанська, 16 — 149;
- Івана Франка, 41, 45, 47, 49, 55;
- Недєліна, 58 — 111;
- Бригадна, 5, 54б, 51а, 43б,44;
- Штурвальна, 17а;
- Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б;
- Щоглова, 20/корп.1, 22;
- просп. Адміральський, 3 — 17;
- Окружна;
- Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 8 — 159;
- Урожайна, 28г;
- Бернардацці;
- Баштанна, 6 — 10;
- Валерія Самофалова (Каманіна), 3;
- пров. Костеловської, 2 — 8;
- пров. Морехідний, 13, 12;
- Чубаївська, 3, 5, 11;
- пров. Чубаївський, 1 — 17;
- Академічна, 5,7/9а;
- пров. Академічний, 7/9;
- Городня, 1 — 61;
- Достоєвського (Драгоманова), 2, 8 — 23;
- пров. Кордонний;
- Астрономічна, 2 — 26;
- Дмитріївська (Дмитрія Донськова);
- Лазурського провулок (пров. Дмитрія Донського);
- Музична (Композитора Глинки), 10 — 18;
- Петрашевського (Леся Курбаса), 17 — 36, 44, 46а, 48;
- Рожева, 22, 24а, 31а, 33, 36;
- Ромашкова;
- Толбухіна;
- Дмитра Яворницького (Уральська), 3 — 28;
- Фурманова, 1 — 19;
- Рислінга провулок (пров. Уральський), 1 — 4-а;
- пров. Астрономічний, 4 —18;
- Жаботинського, 11 — 57;
- Юхима Геллера, 31 — 90;
- Урожайна, 1 — 6;
- Докова, 19;
- Суднобудівна;
- Трудова, 2 — 16;
- Геранієва, 2;
- Героїв-Прикордонників, 4;
- пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а;
- пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а;
- пров. 5-й Проектований, 8 — 33;
- Гвардійська, 2 — 21;
- Немировича-Данченка, 1 —14;
- Рясна (Обільна), 8;
- Сакко, 2а, 6;
- Собінова, 1 — 18;
- Толбухіна, 20 — 81;
- Медовий провулок (пров. Щукіна), 1 — 5/корп.2;
- Садова Балка, 45;
- Пілотна, 1 — 133ж;
- пров. Глінки, 2а,12,16;
- пров. Тупиковий, 1—12;
- Штурвальна, 15 — 21;
- Симоненка, 1, 11а;
- Педагогічна, 21;
- Академіка Вернадського (Тульська), 18 — 51;
- Китобійна, 6;
- пров. 2-й Китобійний, 1 — 18а;
- Чернігівська, 1 — 24;
- пров. Чернігівський, 1а.
Роботи до 17.00.
Центральний РЕМ:
- Адмірала Лазарєва, 17 — 70;
- Бажана, 5;
- Богдана Хмельницького, 13 — 59;
- Болгарська, 35 — 72;
- Генерала Цвєтаєва, 18 — 32;
- Степова, 27 — 52;
- Запорізька, 22 — 30, 30/1;
- Мельницька, 1, 2;
- Середня, 47;
- пл. Олексіївська, 1 — 31;
- пров. 2-й Лермонтовський, 1, 11;
- пров. Благовидова, 13;
- пров. Високий, 2 — 12/4;
- пров. Мукачівський, 4А — 6/8.
Роботи до 17:00.
- Святослава Ріхтера;
- Богдана Хмельницького, 15/19;
- Квіткова, 1 — 21;
- Косяченка Олексія;
- Тетяни Тесс, 3а — 43б;
- дорога Овідіопольська, 3/1;
- Ольги Благовидової (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Радісна, 114, 116, 118;
- Платанова;
- пров. 1-й, 2-й Бузковий;
- проїзд Бузьковий;
- пров. Килимовий, 5 — 9;
- Гранатна, 1 — 25;
- пров. Гранатний, 2 — 8/корп.1;
- Малиновського;
- Бабаджаняна, 30 — 54;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 49;
- пров. Малиновський, 7;
- Квітнева, 1 — 33/1;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;
- Сільська, 7 — 44;
- Туристська, 7а — 19, 29, 49а;
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 50 — 65;
- пров. Короткий, 2, 3,4;
- Текстильників, 1 — 14а;
- Мостовий, 2б — 55; К
- Клименка, 25, 33в;
- Кордонна, пров. Кордонний, 1 — 35;
- Ближні млини (Кондренка), 1 — 95;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63а;
- Ференца Ліста (Єліна), 1 — 9;
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- Спартаківська;
- пров. Спартаківський, 25;
- пров. Туристський, 2 — 12б;
- пров. Прохоровський, 3, 5, 7;
- Прохоровська, 43.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
У разі відсутності електрики перевірте на сайті ДТЕК, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то залишити заявку про відсутність електрики можна такими способами:
- на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.
Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів, чи готові вони до опалювального сезону.
Також в Одеській ОВА розповіли, як планують вирішувати проблеми з електроенергією взимку.
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