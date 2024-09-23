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Тысячи одесситов до вечера остались без воды — когда включат

23 сентября 2024 13:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет воды 22 сентября
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе сегодня, 23 сентября, из-за ремонтных работ тысячи горожан будут без воды. Коммунальщики обещают завершить ремонт по всем адресам до 18:00. Впрочем, время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь аварийные ситуации могут возникать в течение дня.

Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Информация об отключении воды. Фото: Инфоксводоканал

Где нет воды в Одессе

До 17:00 без водоснабжения будут жители:

  • ул. Мельницкая;
  • ул. Василия Стуса;
  • ул. Радужная;
  • ул. Литовская;
  • ул. Строганова;
  • ул. Желябова;
  • ул. Аккордная.

До 18:00 воды не будет:

  • ул. Маловского.

Куда обращаться

Подробности об отключении можно узнать по телефонам колл-центров Инфоксводоканала (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также с работниками водоканала можно связаться с помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

В городе работает 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, из-за наводнений в Европе вода в главных реках и озерах Одесской области может быть загрязнена.

Также на юге Одесчины беспокоятся о последствиях подъема воды в Дунае.

Одесса ремонт вода Новости Одессы отсутствие воды

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