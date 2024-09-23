Где в Одессе не будет воды 22 сентября

Тысячи одесситов до вечера остались без воды — когда включат
В Одессе сегодня, 23 сентября, из-за ремонтных работ тысячи горожан будут без воды. Коммунальщики обещают завершить ремонт по всем адресам до 18:00. Впрочем, время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь аварийные ситуации могут возникать в течение дня.
Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
До 17:00 без водоснабжения будут жители:
- ул. Мельницкая;
- ул. Василия Стуса;
- ул. Радужная;
- ул. Литовская;
- ул. Строганова;
- ул. Желябова;
- ул. Аккордная.
До 18:00 воды не будет:
- ул. Маловского.
Куда обращаться
Подробности об отключении можно узнать по телефонам колл-центров Инфоксводоканала (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также с работниками водоканала можно связаться с помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Одессы
В городе работает 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, из-за наводнений в Европе вода в главных реках и озерах Одесской области может быть загрязнена.
Также на юге Одесчины беспокоятся о последствиях подъема воды в Дунае.
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