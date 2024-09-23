Де в Одесі не буде води 22 вересня

Тисячі одеситів до вечора залишилися без води
В Одесі сьогодні, 23 вересня, через ремонтні роботи тисячі містян будуть без води. Комунальники обіцяють завершити ремонт за всіма адресами до 18:00. Втім, час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже аварійні ситуації можуть виникати упродовж дня.
Про це у понеділок, 23 вересня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 17:00 без водопостачання будуть жителі:
- вул. Мельницька;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Райдужна;
- вул. Литовська;
- вул. Строганова;
- вул. Желябова;
- вул. Акордна.
До 18:00 води не буде:
- вул. Маловського.
Куди звертатися
Подробиці про відключення можна дізнатися за телефонами колл-центрів Інфоксводоканалу (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також з працівниками водоканалу можна зв'язатися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.
Бювети Одеси
У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бювети з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, через повені в Європі вода у головних річках і озерах Одеської області може бути забруднена.
Також на півдні Одещини непокояться, щодо наслідків підйому води у Дунаї.
Читайте Новини.LIVE!