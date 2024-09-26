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Тысячи одесситов сегодня без света — когда включат

26 сентября 2024 10:34
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесситы без электричества до вечера — когда вернут свет
Электрик осматривает оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 26 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки по всем адресам в 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Информация об отключении света 26 сентября. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • ул. Академика Заболотного, 18, 16;
  • ул. Давида Ойстраха, 5,13;
  • 10-я линия на жилом массиве 15, 20;
  • 11-я линия на жилом массиве, 18 — 24;
  • 12-я линия на жилом массиве, 19 — 24;
  • 14-я линия на жилом массиве, 13 — 23;
  • 9-я линия на жилом массиве, 19 — 24;
  • ул. Капитана Кузнецова, 69 — 91б;
  • ул. Леси Украинки, 78 — 102.

Работы до 19:00.

  • ул. Героев обороны Одессы, 60, 62, 64, 66;
  • 22-я линия на жилом массиве, 2,4;
  • ул. Капитана Кузнецова, 97, 99;
  • ул. Леси Украинки, 47, 49, 118, 120, 122.

Работы до 17.00.

Южный РЭС:

  • ул. Рыболовная Балка, 1д;
  • пер. Байдарочный, 1;
  • пер. Лодочный, 1 — 15а;
  • пер. Якорный, 5/корп.2, 12а, 14, 16, 16/корп.1;
  • ул. Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 24 — 110;
  • Леся Курбаса (ул. Петрашевского), 21 — 36;
  • ул. Ефима Геллера, 27а — 37а;
  • ул. Гераниева, 10, 12;
  • ул. Аркадийская аллея, 1/корп.3 — 26;
  • ул. Валерия Самофалова (Каманина), 3 — 22;
  • ул. Кольцевая, 1 — 12;
  • ул. Леваневского, 2/22;
  • ул.Балтиморская (ул. Посмитного), 9-Г, 9/корп. 2, 17, 17а;
  • пер. 2-й Амурский, 1б, 2, 7;
  • пер. Аркадиевский, 1 — 24А;
  • пер. Кортацци (Каманина), 7;
  • пер. Коллективный, 1 — 16;
  • пер. Мореходный, 22/22а;
  • пер. Мореходный, 6, 10, 15а;
  • пер. Морской, 1 — 43;
  • пер. Университетский, 2 — 7;
  • ул. Симоненко, 1, 11а.

Работы до 19.00.

Центральный РЭС:

  • дорога Овидиопольская, 3 корп.1, 3 корп. 2, 3/1, 3/2;
  • ул. Цветочная, 1 — 21;
  • ул. Косяченко Алексея;
  • пер. Цветочный, 10;
  • ул. Святослава Рихтера;
  • пер. Овидиопольский, 2;
  • ул. Богун, 6а, 12/2, 21;
  • ул. Платанова;
  • ул. Радостная, 114, 116;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп. 2;
  • пер. Ковровый, 5,7,9;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • проезд Сиреневый, 1 — 6;
  • ул. Апрельская, 1 — 33/1;
  • ул. Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27;
  • ул. Композитора Лятошинского (Перепечка), 15 — 37а;
  • ул. Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49;
  • пер. Короткий, 2, 3, 4;
  • ул. Текстильщиков, 1 — 14а;
  • пер. Мостовой, 1 — 4;
  • ул. Малишевского (Гастелло), 9 — 55;
  • ул. Клименко, 25, 33в;
  • ул. Бабаджаяна, 30 — 54;
  • ул. Спартаковская, 6 — 63;
  • пер. Спартаковский, 25;
  • ул. Ференца Листа (Елина), 1 — 9, 32 — 65;
  • пер. Парашютный, 1, 1б;
  • ул. Гранатная, 1 — 25;
  • пер. Гранатный, 2 — 8;
  • ул. Сельская, 7 — 44;
  • ул. Тенистая, 9/12;
  • ул. Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 — 63а;
  • ул. Ближние мельницы (Кондренко), 1 — 95, 97, 97а, 99;
  • ул. Граничная, 3 — 74;
  • пер. Граничный, 1 — 35;
  • ул. Малиновского, 79 — 152;
  • пер. Малиновский, 7;
  • ул. Татьяны Тесс;
  • ул. Туристская, 1 — 19;
  • пер. Туристский, 2 — 12б;
  • ул. Станкостроительная, 1 — 19;
  • ул. Столбовая, 1 — 18;
  • ул. Выездная, 3 — 10а;
  • ул. Партизанская, 4а — 30;
  • ул. Новикова.

Работы до 19.00.

Куда обращаться при отключении света

При отсутствии электричества проверьте на сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зарегистрирована авария. Если нет, оставьте заявку на отсутствие электричества. Это можно сделать следующими способами:

  • на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.

Напомним, в Одесской области разместят плавучие электростанции.

Также одесские ОСМД и ЖСК смогут получить больше денег от мэрии на покупку генераторов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света свет

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