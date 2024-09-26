Одесситы без электричества до вечера — когда вернут свет

Электрик осматривает оборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 26 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки по всем адресам в 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Информация об отключении света 26 сентября. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

ул. Академика Заболотного, 18, 16;

ул. Давида Ойстраха, 5,13;

10-я линия на жилом массиве 15, 20;

11-я линия на жилом массиве, 18 — 24;

12-я линия на жилом массиве, 19 — 24;

14-я линия на жилом массиве, 13 — 23;

9-я линия на жилом массиве, 19 — 24;

ул. Капитана Кузнецова, 69 — 91б;

ул. Леси Украинки, 78 — 102.

Работы до 19:00.

ул. Героев обороны Одессы, 60, 62, 64, 66;

22-я линия на жилом массиве, 2,4;

ул. Капитана Кузнецова, 97, 99;

ул. Леси Украинки, 47, 49, 118, 120, 122.

Работы до 17.00.

Южный РЭС:

ул. Рыболовная Балка, 1д;

пер. Байдарочный, 1;

пер. Лодочный, 1 — 15а;

пер. Якорный, 5/корп.2, 12а, 14, 16, 16/корп.1;

ул. Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 24 — 110;

Леся Курбаса (ул. Петрашевского), 21 — 36;

ул. Ефима Геллера, 27а — 37а;

ул. Гераниева, 10, 12;

ул. Аркадийская аллея, 1/корп.3 — 26;

ул. Валерия Самофалова (Каманина), 3 — 22;

ул. Кольцевая, 1 — 12;

ул. Леваневского, 2/22;

ул.Балтиморская (ул. Посмитного), 9-Г, 9/корп. 2, 17, 17а;

пер. 2-й Амурский, 1б, 2, 7;

пер. Аркадиевский, 1 — 24А;

пер. Кортацци (Каманина), 7;

пер. Коллективный, 1 — 16;

пер. Мореходный, 22/22а;

пер. Мореходный, 6, 10, 15а;

пер. Морской, 1 — 43;

пер. Университетский, 2 — 7;

ул. Симоненко, 1, 11а.

Работы до 19.00.

Центральный РЭС:

дорога Овидиопольская, 3 корп.1, 3 корп. 2, 3/1, 3/2;

ул. Цветочная, 1 — 21;

ул. Косяченко Алексея;

пер. Цветочный, 10;

ул. Святослава Рихтера;

пер. Овидиопольский, 2;

ул. Богун, 6а, 12/2, 21;

ул. Платанова;

ул. Радостная, 114, 116;

пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;

пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;

пер. Сиреневый, 2/корп. 2;

пер. Ковровый, 5,7,9;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

проезд Сиреневый, 1 — 6;

ул. Апрельская, 1 — 33/1;

ул. Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27;

ул. Композитора Лятошинского (Перепечка), 15 — 37а;

ул. Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49;

пер. Короткий, 2, 3, 4;

ул. Текстильщиков, 1 — 14а;

пер. Мостовой, 1 — 4;

ул. Малишевского (Гастелло), 9 — 55;

ул. Клименко, 25, 33в;

ул. Бабаджаяна, 30 — 54;

ул. Спартаковская, 6 — 63;

пер. Спартаковский, 25;

ул. Ференца Листа (Елина), 1 — 9, 32 — 65;

пер. Парашютный, 1, 1б;

ул. Гранатная, 1 — 25;

пер. Гранатный, 2 — 8;

ул. Сельская, 7 — 44;

ул. Тенистая, 9/12;

ул. Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 — 63а;

ул. Ближние мельницы (Кондренко), 1 — 95, 97, 97а, 99;

ул. Граничная, 3 — 74;

пер. Граничный, 1 — 35;

ул. Малиновского, 79 — 152;

пер. Малиновский, 7;

ул. Татьяны Тесс;

ул. Туристская, 1 — 19;

пер. Туристский, 2 — 12б;

ул. Станкостроительная, 1 — 19;

ул. Столбовая, 1 — 18;

ул. Выездная, 3 — 10а;

ул. Партизанская, 4а — 30;

ул. Новикова.

Работы до 19.00.

Куда обращаться при отключении света

При отсутствии электричества проверьте на сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зарегистрирована авария. Если нет, оставьте заявку на отсутствие электричества. Это можно сделать следующими способами:

на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.

Напомним, в Одесской области разместят плавучие электростанции.

Также одесские ОСМД и ЖСК смогут получить больше денег от мэрии на покупку генераторов.