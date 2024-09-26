Одесситы без электричества до вечера — когда вернут свет

Тысячи одесситов сегодня без света — когда включат
26 сентября 2024 10:34
Электрик осматривает оборудование. Фото: ДТЭК
Сегодня, 26 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки по всем адресам в 19:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Читайте также:
Где нет света из-за ремонта
Северный РЭС:
- ул. Академика Заболотного, 18, 16;
- ул. Давида Ойстраха, 5,13;
- 10-я линия на жилом массиве 15, 20;
- 11-я линия на жилом массиве, 18 — 24;
- 12-я линия на жилом массиве, 19 — 24;
- 14-я линия на жилом массиве, 13 — 23;
- 9-я линия на жилом массиве, 19 — 24;
- ул. Капитана Кузнецова, 69 — 91б;
- ул. Леси Украинки, 78 — 102.
Работы до 19:00.
- ул. Героев обороны Одессы, 60, 62, 64, 66;
- 22-я линия на жилом массиве, 2,4;
- ул. Капитана Кузнецова, 97, 99;
- ул. Леси Украинки, 47, 49, 118, 120, 122.
Работы до 17.00.
Южный РЭС:
- ул. Рыболовная Балка, 1д;
- пер. Байдарочный, 1;
- пер. Лодочный, 1 — 15а;
- пер. Якорный, 5/корп.2, 12а, 14, 16, 16/корп.1;
- ул. Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 24 — 110;
- Леся Курбаса (ул. Петрашевского), 21 — 36;
- ул. Ефима Геллера, 27а — 37а;
- ул. Гераниева, 10, 12;
- ул. Аркадийская аллея, 1/корп.3 — 26;
- ул. Валерия Самофалова (Каманина), 3 — 22;
- ул. Кольцевая, 1 — 12;
- ул. Леваневского, 2/22;
- ул.Балтиморская (ул. Посмитного), 9-Г, 9/корп. 2, 17, 17а;
- пер. 2-й Амурский, 1б, 2, 7;
- пер. Аркадиевский, 1 — 24А;
- пер. Кортацци (Каманина), 7;
- пер. Коллективный, 1 — 16;
- пер. Мореходный, 22/22а;
- пер. Мореходный, 6, 10, 15а;
- пер. Морской, 1 — 43;
- пер. Университетский, 2 — 7;
- ул. Симоненко, 1, 11а.
Работы до 19.00.
Центральный РЭС:
- дорога Овидиопольская, 3 корп.1, 3 корп. 2, 3/1, 3/2;
- ул. Цветочная, 1 — 21;
- ул. Косяченко Алексея;
- пер. Цветочный, 10;
- ул. Святослава Рихтера;
- пер. Овидиопольский, 2;
- ул. Богун, 6а, 12/2, 21;
- ул. Платанова;
- ул. Радостная, 114, 116;
- пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;
- пер. Сиреневый, 2/корп. 2;
- пер. Ковровый, 5,7,9;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- проезд Сиреневый, 1 — 6;
- ул. Апрельская, 1 — 33/1;
- ул. Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27;
- ул. Композитора Лятошинского (Перепечка), 15 — 37а;
- ул. Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49;
- пер. Короткий, 2, 3, 4;
- ул. Текстильщиков, 1 — 14а;
- пер. Мостовой, 1 — 4;
- ул. Малишевского (Гастелло), 9 — 55;
- ул. Клименко, 25, 33в;
- ул. Бабаджаяна, 30 — 54;
- ул. Спартаковская, 6 — 63;
- пер. Спартаковский, 25;
- ул. Ференца Листа (Елина), 1 — 9, 32 — 65;
- пер. Парашютный, 1, 1б;
- ул. Гранатная, 1 — 25;
- пер. Гранатный, 2 — 8;
- ул. Сельская, 7 — 44;
- ул. Тенистая, 9/12;
- ул. Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 — 63а;
- ул. Ближние мельницы (Кондренко), 1 — 95, 97, 97а, 99;
- ул. Граничная, 3 — 74;
- пер. Граничный, 1 — 35;
- ул. Малиновского, 79 — 152;
- пер. Малиновский, 7;
- ул. Татьяны Тесс;
- ул. Туристская, 1 — 19;
- пер. Туристский, 2 — 12б;
- ул. Станкостроительная, 1 — 19;
- ул. Столбовая, 1 — 18;
- ул. Выездная, 3 — 10а;
- ул. Партизанская, 4а — 30;
- ул. Новикова.
Работы до 19.00.
Куда обращаться при отключении света
При отсутствии электричества проверьте на сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зарегистрирована авария. Если нет, оставьте заявку на отсутствие электричества. Это можно сделать следующими способами:
- на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.
Напомним, в Одесской области разместят плавучие электростанции.
Также одесские ОСМД и ЖСК смогут получить больше денег от мэрии на покупку генераторов.
Читайте Новини.LIVE!