Одесити без електрики до вечора — коли повернуть світло

Електрик оглядає обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 26 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання за всіма адресами до 19:00.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

вул. Академіка Заболотного, 18, 16;

вул. Давида Ойстраха, 5,13;

10-а лінія на житловому масиві 15, 20;

11-а лінія на житловому масиві, 18 — 24;

12-а лінія на житловому масиві, 19 — 24;

14-а лінія на житловому масиві, 13 — 23;

9-а лінія на житловому масиві, 19 — 24;

вул. Капітана Кузнєцова, 69 — 91б;

вул. Лесі Українки, 78 — 102.

Роботи до 19.00.

вул. Героїв оборони Одеси, 60, 62, 64, 66;

22-а лінія на житловому масиві, 2,4;

вул. Капітана Кузнєцова, 97, 99;

вул. Лесі Українки, 47, 49, 118, 120, 122.

Роботи до 17.00.

Південний РЕМ:

вул. Рибальська Балка, 1д;

пров. Байдарочний, 1;

пров. Човновий, 1 — 15а;

пров. Якірний, 5/корп.2, 12а, 14, 16, 16/корп.1;

вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 24 — 110;

Леся Курбаса (вул. Петрашевського), 21 — 36;

вул. Юхима Геллера, 27а — 37а;

вул. Геранієва, 10, 12;

вул. Аркадійська алея, 1/корп.3 — 26;

вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 3 — 22;

вул. Кільцева, 1 — 12;

вул. Леваневського, 2/22;

вул.Балтиморська (вул. Посмітного), 9-Г, 9/корп. 2, 17, 17а;

пров. 2-й Амурський, 1б, 2, 7;

пров. Аркадіївський, 1 — 24А;

пров. Кортацці (Каманіна), 7;

пров. Колективний, 1 — 16;

пров. Мореплавний, 22/22а;

пров. Морехідний, 6, 10, 15а;

пров. Морський, 1 — 43;

пров. Університетський, 2 — 7;

вул. Симоненка, 1, 11а.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

дорога Овідіопольська, 3 корп.1, 3 корп. 2, 3/1, 3/2;

вул. Квіткова, 1 — 21;

вул. Косяченка Олексія;

пров. Квітковий, 10;

вул. Святослава Ріхтера;

пров. Овідіопільський, 2;

вул. Богуна, 6а, 12/2, 21;

вул. Платанова;

вул. Радісна, 114, 116;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5,7,9;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

вул. Квітнева, 1 — 33/1;

вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27;

вул. Композитора Лятошинського (Перепечка), 15 — 37а;

вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 49;

пров. Короткий, 2, 3, 4;

вул. Текстильників, 1 — 14а;

пров. Мостовий, 1 — 4;

вул. Малішевського (Гастелло), 9 — 55;

вул. Клименка, 25, 33в;

вул. Бабаджаяна, 30 — 54;

вул. Спартаківська, 6 — 63;

пров. Спартаківський, 25;

вул. Ференца Ліста (Єліна), 1 — 9, 32 — 65;

пров. Парашутний, 1, 1б;

вул. Гранатна, 1 — 25;

пров. Гранатний, 2 — 8;

вул. Сільська, 7 — 44;

вул. Тіниста, 9/12;

вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63а;

вул. Ближні млини (Кондренка), 1 — 95, 97, 97а, 99;

вул. Кордонна, 3 — 74;

пров. Кордонний, 1 — 35;

вул. Малиновського, 79 — 152;

пров. Малиновський, 7;

вул. Тетяни Тесс;

вул. Туристська, 1 — 19;

пров. Туристський, 2 — 12б;

вул. Верстатобудівна, 1 — 19;

вул. Стовпова, 1 — 18;

вул. Виїзна, 3 — 10а;

вул. Партизанська, 4а — 30;

вул. Новікова.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

У разі відсутності електрики перевірте на сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зареєстрована аварія. Якщо ні, залишіть заявку про відсутність електрики. Це можна зробити такими способами:

на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.

Нагадаємо, в Одеській області розмістять плавучі електростанції.

Також одеські ОСББ та ЖБК зможуть отримати більше грошей від мерії на купівлю генераторів.