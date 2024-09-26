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Тисячі одеситів сьогодні без світла — коли включать

26 вересня 2024 10:34
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесити без електрики до вечора — коли повернуть світло
Електрик оглядає обладнання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 26 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання за всіма адресами до 19:00.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Інформація про відключення світла 26 вересня. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • вул. Академіка Заболотного, 18, 16; 
  • вул. Давида Ойстраха, 5,13; 
  • 10-а лінія на житловому масиві 15, 20; 
  • 11-а лінія на житловому масиві, 18 — 24; 
  • 12-а лінія на житловому масиві, 19 — 24; 
  • 14-а лінія на житловому масиві, 13 — 23; 
  • 9-а лінія на житловому масиві, 19 — 24; 
  • вул. Капітана Кузнєцова, 69 — 91б; 
  • вул. Лесі Українки, 78 — 102. 

Роботи до 19.00.

  • вул. Героїв оборони Одеси, 60, 62, 64, 66; 
  • 22-а лінія на житловому масиві, 2,4; 
  • вул. Капітана Кузнєцова, 97, 99; 
  • вул. Лесі Українки, 47, 49, 118, 120, 122. 

Роботи до 17.00.

Південний РЕМ:  

  • вул. Рибальська Балка, 1д;
  • пров. Байдарочний, 1;
  • пров. Човновий, 1 — 15а;
  • пров. Якірний, 5/корп.2, 12а, 14, 16, 16/корп.1; 
  • вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 24 — 110; 
  • Леся Курбаса (вул. Петрашевського), 21 — 36; 
  • вул. Юхима Геллера, 27а — 37а; 
  • вул. Геранієва, 10, 12;
  • вул. Аркадійська алея, 1/корп.3 — 26; 
  • вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 3 — 22; 
  • вул. Кільцева, 1 — 12; 
  • вул. Леваневського, 2/22; 
  • вул.Балтиморська (вул. Посмітного), 9-Г, 9/корп. 2, 17, 17а; 
  • пров. 2-й Амурський,  1б, 2, 7; 
  • пров. Аркадіївський, 1 — 24А;
  • пров. Кортацці (Каманіна), 7;
  • пров. Колективний, 1 — 16; 
  • пров. Мореплавний, 22/22а;
  • пров. Морехідний, 6, 10, 15а; 
  • пров. Морський, 1 — 43; 
  • пров. Університетський, 2 — 7; 
  • вул. Симоненка, 1, 11а. 

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ: 

  • дорога Овідіопольська, 3 корп.1, 3 корп. 2, 3/1, 3/2; 
  • вул. Квіткова, 1 — 21; 
  • вул. Косяченка Олексія;
  • пров. Квітковий, 10; 
  • вул. Святослава Ріхтера; 
  • пров. Овідіопільський, 2; 
  • вул. Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • вул. Платанова; 
  • вул. Радісна, 114, 116; 
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19; 
  • пров. Бузковий, 2/корп.2; 
  • пров. Килимовий, 5,7,9; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • проїзд Бузковий, 1 — 6; 
  • вул. Квітнева, 1 — 33/1; 
  • вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а  — 27; 
  • вул. Композитора Лятошинського (Перепечка), 15 — 37а; 
  • вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 49; 
  • пров. Короткий, 2, 3, 4; 
  • вул. Текстильників, 1 — 14а; 
  • пров. Мостовий, 1 — 4; 
  • вул. Малішевського (Гастелло), 9 — 55; 
  • вул. Клименка, 25, 33в; 
  • вул. Бабаджаяна, 30 — 54; 
  • вул. Спартаківська, 6 — 63; 
  • пров. Спартаківський, 25; 
  • вул. Ференца Ліста (Єліна), 1 — 9, 32 — 65; 
  • пров. Парашутний, 1, 1б; 
  • вул. Гранатна, 1 — 25; 
  • пров. Гранатний, 2 — 8; 
  • вул. Сільська, 7 — 44; 
  • вул. Тіниста, 9/12; 
  • вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63а; 
  • вул. Ближні млини (Кондренка), 1 — 95, 97, 97а, 99; 
  • вул. Кордонна, 3 — 74; 
  • пров. Кордонний, 1 — 35; 
  • вул. Малиновського, 79 — 152; 
  • пров. Малиновський, 7;
  • вул. Тетяни Тесс; 
  • вул. Туристська, 1 — 19; 
  • пров. Туристський, 2 — 12б; 
  • вул. Верстатобудівна, 1 — 19; 
  • вул. Стовпова, 1 — 18; 
  • вул. Виїзна, 3 — 10а; 
  • вул. Партизанська, 4а — 30; 
  • вул. Новікова. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

У разі відсутності електрики перевірте на сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зареєстрована аварія. Якщо ні, залишіть заявку про відсутність електрики. Це можна зробити такими способами:

  • на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.

Нагадаємо, в Одеській області розмістять плавучі електростанції

Також одеські ОСББ та ЖБК зможуть отримати більше грошей від мерії на купівлю генераторів.  

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