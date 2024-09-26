Одесити без електрики до вечора — коли повернуть світло

Тисячі одеситів сьогодні без світла — коли включать
26 вересня 2024 10:34
Електрик оглядає обладнання. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 26 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання за всіма адресами до 19:00.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- вул. Академіка Заболотного, 18, 16;
- вул. Давида Ойстраха, 5,13;
- 10-а лінія на житловому масиві 15, 20;
- 11-а лінія на житловому масиві, 18 — 24;
- 12-а лінія на житловому масиві, 19 — 24;
- 14-а лінія на житловому масиві, 13 — 23;
- 9-а лінія на житловому масиві, 19 — 24;
- вул. Капітана Кузнєцова, 69 — 91б;
- вул. Лесі Українки, 78 — 102.
Роботи до 19.00.
- вул. Героїв оборони Одеси, 60, 62, 64, 66;
- 22-а лінія на житловому масиві, 2,4;
- вул. Капітана Кузнєцова, 97, 99;
- вул. Лесі Українки, 47, 49, 118, 120, 122.
Роботи до 17.00.
Південний РЕМ:
- вул. Рибальська Балка, 1д;
- пров. Байдарочний, 1;
- пров. Човновий, 1 — 15а;
- пров. Якірний, 5/корп.2, 12а, 14, 16, 16/корп.1;
- вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 24 — 110;
- Леся Курбаса (вул. Петрашевського), 21 — 36;
- вул. Юхима Геллера, 27а — 37а;
- вул. Геранієва, 10, 12;
- вул. Аркадійська алея, 1/корп.3 — 26;
- вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 3 — 22;
- вул. Кільцева, 1 — 12;
- вул. Леваневського, 2/22;
- вул.Балтиморська (вул. Посмітного), 9-Г, 9/корп. 2, 17, 17а;
- пров. 2-й Амурський, 1б, 2, 7;
- пров. Аркадіївський, 1 — 24А;
- пров. Кортацці (Каманіна), 7;
- пров. Колективний, 1 — 16;
- пров. Мореплавний, 22/22а;
- пров. Морехідний, 6, 10, 15а;
- пров. Морський, 1 — 43;
- пров. Університетський, 2 — 7;
- вул. Симоненка, 1, 11а.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- дорога Овідіопольська, 3 корп.1, 3 корп. 2, 3/1, 3/2;
- вул. Квіткова, 1 — 21;
- вул. Косяченка Олексія;
- пров. Квітковий, 10;
- вул. Святослава Ріхтера;
- пров. Овідіопільський, 2;
- вул. Богуна, 6а, 12/2, 21;
- вул. Платанова;
- вул. Радісна, 114, 116;
- пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
- пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Килимовий, 5,7,9;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- проїзд Бузковий, 1 — 6;
- вул. Квітнева, 1 — 33/1;
- вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27;
- вул. Композитора Лятошинського (Перепечка), 15 — 37а;
- вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 49;
- пров. Короткий, 2, 3, 4;
- вул. Текстильників, 1 — 14а;
- пров. Мостовий, 1 — 4;
- вул. Малішевського (Гастелло), 9 — 55;
- вул. Клименка, 25, 33в;
- вул. Бабаджаяна, 30 — 54;
- вул. Спартаківська, 6 — 63;
- пров. Спартаківський, 25;
- вул. Ференца Ліста (Єліна), 1 — 9, 32 — 65;
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- вул. Гранатна, 1 — 25;
- пров. Гранатний, 2 — 8;
- вул. Сільська, 7 — 44;
- вул. Тіниста, 9/12;
- вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63а;
- вул. Ближні млини (Кондренка), 1 — 95, 97, 97а, 99;
- вул. Кордонна, 3 — 74;
- пров. Кордонний, 1 — 35;
- вул. Малиновського, 79 — 152;
- пров. Малиновський, 7;
- вул. Тетяни Тесс;
- вул. Туристська, 1 — 19;
- пров. Туристський, 2 — 12б;
- вул. Верстатобудівна, 1 — 19;
- вул. Стовпова, 1 — 18;
- вул. Виїзна, 3 — 10а;
- вул. Партизанська, 4а — 30;
- вул. Новікова.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
У разі відсутності електрики перевірте на сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зареєстрована аварія. Якщо ні, залишіть заявку про відсутність електрики. Це можна зробити такими способами:
- на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.
Нагадаємо, в Одеській області розмістять плавучі електростанції.
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