Кто из одесситов остался без света 22 сентября

Электрик ремонтирует электросеть. Фото: ДТЭК

Сегодня, 22 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть электроснабжение к 19:00.

Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Информация об отключении света 22 сентября. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

ул. Мицкевича, 9;

ул. Рельефная, 1 — 27;

ул. Степная, 1 — 14;

39-я линия на жилом массиве 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30;

40-я Линия на жилом массиве, 5;

ул. Победы, 47 — 87;

ул. Соляная, 4 — 85;

ул. Центральная, 2 — 36.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

ул. Валерия Сафофалова (Каманина), 1в — 15ж;

ул. Леваневского, 9а — 48;

ул. Литературная, 1,21/1;

дорога Фонтанская, 69,69/12,69/2;

пер. Кортацци (пер. Каманина), 8/корп.3;

пер. Компасный, 1 — 21.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одесской ОВА рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.

Также мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью Новини.LIVE поделился, как город готовится к блекаутам.