Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тисячі одеситів залишаться без світла до вечора — список адрес arrow

Тисячі одеситів залишаться без світла до вечора — список адрес

22 вересня 2024 09:46
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто з одеситів залишився без світла 22 вересня
Електрик ремонтує електромережу. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 22 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у неділю, 22 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:
Тисячі одеситів залишаться без світла до вечора — список адрес - фото 1
Інформація про відключення світла 22 вересня. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • вул. Міцкевича, 9;
  • вул. Рельєфна, 1 — 27; 
  • вул. Степова, 1 — 14; 
  • 39-а лінія на житловому масиві 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30; 
  • 40-а Лінія на житловому масиві, 5; 
  • вул. Перемоги, 47 — 87; 
  • вул. Соляна, 4 — 85; 
  • вул. Центральна, 2 — 36.

Роботи до 19:00 

Південний РЕМ:  

  • вул. Валерія Сафофалова (Каманіна), 1в — 15ж; 
  • вул. Леваневського, 9а — 48; 
  • вул. Літературна, 1,21/1; 
  • дорога Фонтанська, 69,69/12,69/2;
  • пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/корп.3; 
  • пров. Компасний, 1 — 21.

Роботи до 19:00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, як планують вирішувати проблеми з електроенергією взимку. 

Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю Новини.LIVE поділився, як місто готується до блекаутів. 

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:08 ЗСУ просунулися на Курщині та відновили позиції на Донеччині — карти DeepState

11:00 Родичам загиблих військових виплатять одноразову допомогу — хто отримає і скільки

10:47 Не нехтуйте тривогами — у Чорне море вивели носій Калібрів

10:16 Затори у бік кордонів Молдови та Румунії — що відомо про рух трасою Одеса — Рені

10:15 Дніпро під обстрілом — у місті пролунав вибух

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

10:14 Українець Вихрист виграв поєдинок у Німеччині

09:57 У Повітряних силах повідомили, скільки російських безпілотників збили вночі

09:46 Тисячі одеситів залишаться без світла до вечора — список адрес

09:31 Яка відповідальність за самовільне залишення частини — пояснення юристів

09:17 Заміна вікон в одеському ліцеї — у мерії відповіли на розслідування журналістів

11:08 ЗСУ просунулися на Курщині та відновили позиції на Донеччині — карти DeepState

11:00 Родичам загиблих військових виплатять одноразову допомогу — хто отримає і скільки

10:47 Не нехтуйте тривогами — у Чорне море вивели носій Калібрів

10:16 Затори у бік кордонів Молдови та Румунії — що відомо про рух трасою Одеса — Рені

10:15 Дніпро під обстрілом — у місті пролунав вибух

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

10:14 Українець Вихрист виграв поєдинок у Німеччині

09:57 У Повітряних силах повідомили, скільки російських безпілотників збили вночі

09:46 Тисячі одеситів залишаться без світла до вечора — список адрес

09:31 Яка відповідальність за самовільне залишення частини — пояснення юристів

09:17 Заміна вікон в одеському ліцеї — у мерії відповіли на розслідування журналістів

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації