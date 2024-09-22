Хто з одеситів залишився без світла 22 вересня

Електрик ремонтує електромережу. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 22 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у неділю, 22 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Інформація про відключення світла 22 вересня. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

вул. Міцкевича, 9;

вул. Рельєфна, 1 — 27;

вул. Степова, 1 — 14;

39-а лінія на житловому масиві 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30;

40-а Лінія на житловому масиві, 5;

вул. Перемоги, 47 — 87;

вул. Соляна, 4 — 85;

вул. Центральна, 2 — 36.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

вул. Валерія Сафофалова (Каманіна), 1в — 15ж;

вул. Леваневського, 9а — 48;

вул. Літературна, 1,21/1;

дорога Фонтанська, 69,69/12,69/2;

пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/корп.3;

пров. Компасний, 1 — 21.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, як планують вирішувати проблеми з електроенергією взимку.

Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю Новини.LIVE поділився, як місто готується до блекаутів.