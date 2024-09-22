Хто з одеситів залишився без світла 22 вересня

Тисячі одеситів залишаться без світла до вечора — список адрес
Сьогодні, 22 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.
Про це у неділю, 22 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- вул. Міцкевича, 9;
- вул. Рельєфна, 1 — 27;
- вул. Степова, 1 — 14;
- 39-а лінія на житловому масиві 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30;
- 40-а Лінія на житловому масиві, 5;
- вул. Перемоги, 47 — 87;
- вул. Соляна, 4 — 85;
- вул. Центральна, 2 — 36.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- вул. Валерія Сафофалова (Каманіна), 1в — 15ж;
- вул. Леваневського, 9а — 48;
- вул. Літературна, 1,21/1;
- дорога Фонтанська, 69,69/12,69/2;
- пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/корп.3;
- пров. Компасний, 1 — 21.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, як планують вирішувати проблеми з електроенергією взимку.
Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю Новини.LIVE поділився, як місто готується до блекаутів.
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