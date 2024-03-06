Тысячи одесситов остались без света до вечера — адреса

Отсутствие света. Фото: УНИАН

Сегодня, 6 марта, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где именно нет света

Центральный РЭС:

Солнечная, 1–41;

Генерала Доватора, 1-62;

Панаса Мирного, 1-26, 32, 34;

Улитина, 19-25;

Ак. Горького, 15, 47-53;

Ветеранов Труда, 1-49;

Житомирская, 1-9, 21-64, 132а, 154, 170-202;

Самолетная, 28-52;

Могилевская, 1-22;

Крестьянская, 1-33;

Сельская, 13А;

Южная, 27;

Аркасса, 1-74;

Бородинская, 2-79;

Горизонтальная, 10–60;

Магистральная, 1–62;

Патриотическая, 1-76;

Ученическая, 57-61;

Плод. Соборная, 2, 4, 6;

Ашхабадская, 1-36;

Крайняя, 11-88;

Условие, 1-29, 75-122;

1-я Ползунова, 3-24;

Нескучно, 1, 8, 11-61;

Петра Лещенко, 1-79, 100, 102;

Северная, 1–44;

Ползунова, 1-7;

пров. 1-й Ползунова, 6, 24Б;

Чуматька, 103;

пров. Ползунова, 2, 8а/22;

Карпатская, 1-22;

Рижская, 1-8, 12-34;

Сталепрокатная, 1-34, 418/корп.26;

пер. Гагарина, 1-25;

просп. Гагарина, 1;

Владимира Сосюры, 1, 29-82;

Леонова, 57;

2-я Станционная, 15;

Дальницкая, 19, 2/1, 15/корп.17, 28, 33;

Проселочная, 1-23, 39;

Пугачева, 1-34;

Транспортная, 1–19;

Шефская, 25, 25а, 26;

Творчески, 1-51;

Уманская, 1-46;

Ак. Горького, 29-43, 148-156;

Волоколамская, 1-60;

Июльная, 1-31;

Подольская, 2-34;

Самарская, 1-67;

Клиновая, 1-60;

Смоленская, 1-15, 19-51;

Бессарабская, 2-6;

Библиотечная, 1–21;

Болградская, 2-22;

пров. 2-й Восточный, 1-9;

пров. Черновицкий, 21-40;

Молодежная, 1-34;

Полевая, 1–49;

Урожайная, 3-44;

Путевой, 4;

Сосюры, 41-52;

Тираспольская, 1-17, 25;

Садовая, 11–21;

Преображенская, 21, 23.

Южный РЭС:

Малиновского 31-37, 41, 47;

6 линия Дача Ковалевского 142, 6;

7-я Линия Дачи Ковалевского, 1, 142, 126;

8 линия Дача Ковалевского, 142, 3, 5, 231, 8, 18, 151, 24/136;

9 линия Дача Ковалевского, 7, 12;

11 линия Дача Ковалевского, 103–182;

12 линия Дача Ковалевского, 1, 6, 9, 140, 142;

пров. Амундсена 1–11, 105–148;

6 Линия Амундсена, 1-14, 123-127, 265, 268;

7 Линия Амундсена, 124-147;

8 Линия Амундсена, 136-245;

9 Линия Амундсена, 18, 168-258;

10 линия Амундсена 142, 1/уч, 184-262;

11 линия Амундсена 2, 6, 196—223;

12 Линия Амундсена, 11,

Ореховая, 170, 2/уч корп.26, 177, 192, 196, 252,

Правды, 1/1–255 корп., 150–207, 254;

1-я Линия М. Демченко, 3-20;

2-я Линия М. Демченко, 2-31;

3-я линия М. Демченко, 5-67;

4-я Линия М. Демченко, 1-93, 237-265;

5-я Линия М. Демченко, 6-270;

6-я Линия М. Демченко, 11-36, 100-121,

Белорусская, 2-38,

Вершинная, 1-33,

Эстонская, 1-10,

Просвещения, 1-11,

пров. Гетманский, 4,

М. Огренича, 1-12,

пер. Эстонский, 1-13,

пер. Ковалевского, 9,

Краснова, 9,

Неделина, 111,

Стекольщика, 4-12,

Ефима Геллера, 73-106,

Авиаторов, 43,

Витебская, 1а,

Якутская, 2-10,

Вирского, 1-4,

Мичурина, 3-7.

Северный РЭС:

Днепровская, 1-40;

Донецкая, 1-4;

Керченская, 8-34;

Леси Украинки, 1-28, 86;

Ломоносова, 13–18;

Мариупольская, 1–19;

просп. Добровольского, 1-7, 26-59, 85-93;

36-я линия, 15, 43, 49, 51;

линия 36-я/с. Шевченко, 55-59;

линия 37-я/с. Шевченко, 39А, 43;

линия 52-я/с. Шевченко;

линия 53-я/с. Шевченко, 3-29;

4-я линия на жилом массиве, 29-31, 50;

5-я линия на жилом массиве, 26-34;

6-я линия на жилом массиве, 25-36;

7-я линия на жилом массиве, 3-36;

8-я линия на жилом массиве, 25-35;

9-я линия на жилом массиве, 25-37;

10-я линия на жилом массиве, 19-24;

36-я линия на жилом массиве, 1-24, 25/корп.2-59;

37-я линия на жилом массиве, 1-34;

38-я Линия на жилом массиве, 1-16;

39-я линия на жилом массиве, 1-16, 30;

40-я Линия на жилом массиве, 1-5;

41-я линия на жилом массиве, 1-26;

42-я линия на жилом массиве, 1-16;

43-я линия на жилом массиве, 1-36;

44-я линия на жилом массиве, 1-51;

45-я линия на жилом массиве, 1-36;

46-я линия на жилом массиве, 1-35;

47-я линия на жилом массиве, 1-31;

48-я линия на жилом массиве, 1-28;

49-я линия на жилом массиве, 1-27;

50-я линия на жилом массиве, 1-28;

51-я линия на жилом массиве, 1-27;

53-я линия на жилом массиве, 2;

54-я линия на жилом массиве, 1-7, 15;

55-я линия на жилом массиве, 1-7;

Песочная, 1-172;

Соляная, 1-85;

пер. Песочный, 1-4;

Лутька, 1-29, 59-135;

Вишневая, 1-43;

пер. Вишневый, 2-14;

Бахмутская (Курская), 1-95;

Рельефная, 1-35;

Адама Мицкевича, 1-35, 1-30;

Демьянова, 1-13;

Яблочная, 1-4;

Ракетная, 1–18;

Жолио Кюри, 1-26;

Раздольная, 1-74;

Серогодского, 1-73;

Шептицкого, 4-81;

Центральная, 2-38;

Степная, 1-14;

Победы, 1–87;

Симферопольская, 1-24;

Конноармейская, 2-57;

Мелитопольская, 1–58;

К. Кузнецова, 71-90.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. Так, месячная стоимость за электроэнергию может достигать более 500 гривен.

Также мы писали, что одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение, задолженность горожан за тепло составила более миллиарда гривен.