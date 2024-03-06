Тисячі одеситів залишились без світла до вечора — адреси

Відсутність світла. Фото: УНІАН

Сьогодні, 6 березня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де саме немає світла

Центральний РЕМ:

Сонячна, 1-41;

Генерала Доватора, 1-62;

Панаса Мирного, 1-26, 32, 34;

Улітіна, 19-25;

Ак. Гаркавого, 15, 47-53;

Ветеранів Праці, 1-49;

Житомирська, 1-9, 21-64, 132а, 154, 170-202;

Літакова, 28-52;

Могилевська, 1-22;

Селянська, 1-33;

Сільська, 13А;

Південна, 27;

Аркаса, 1-74;

Бородінська, 2-79;

Горизонтальна, 10-60;

Магістральна, 1-62;

Патріотична, 1-76;

Учнівська, 57-61;

Пл. Соборна, 2, 4, 6;

Ашхабадська, 1-36;

Крайня, 11-88;

Умова, 1-29, 75-122;

1-а Ползунова, 3-24;

Нескучна, 1, 8, 11-61;

Петра Лещенка, 1-79, 100, 102;

Північна, 1-44;

Ползунова, 1-7;

пров. 1-й Ползунова, 6, 24Б;

Чумацька, 103;

пров. Ползунова, 2, 8а/22;

Карпатська, 1-22;

Ризька, 1-8, 12-34;

Сталепрокатна, 1-34, 418/корп.26;

пров. Гагаріна, 1-25;

просп. Гагаріна, 1;

Володимира Сосюри, 1, 29-82;

Леонова, 57;

2-а Станційна, 15;

Дальницька, 19, 2/1, 15/корп.17, 28, 33;

Просьолочна, 1-23, 39;

Пугачова, 1-34;

Транспортна, 1-19;

Шефська, 25, 25а, 26;

Творча, 1-51;

Уманська, 1-46;

Ак. Гаркавого, 29-43, 148-156;

Волоколамська, 1-60;

Липнева, 1-31;

Подільська, 2-34;

Самарська, 1-67;

Клинова, 1-60;

Смоленська, 1-15, 19-51;

Бессарабська, 2-6;

Бібліотечна, 1-21;

Болградська, 2-22;

пров. 2-й Східний, 1-9;

пров. Чернівецький, 21-40;

Молодіжна, 1-34;

Польова, 1-49;

Урожайна, 3-44;

Путьова, 4;

Сосюри, 41-52;

Тираспільська, 1-17, 25;

Садова, 11-21;

Преображенська, 21, 23.

Південний РЕМ:

Малиновського 31-37, 41, 47;

6 лінія Дача Ковалевського 142, 6;

7-а Лінія Дачі Ковалевського, 1, 142, 126;

8 лінія Дача Ковалевського, 142, 3, 5, 231, 8, 18, 151, 24/136;

9 лінія Дача Ковалевського, 7, 12;

11 лінія Дача Ковалевського, 103-182;

12 лінія Дача Ковалевського, 1, 6, 9, 140, 142;

пров. Амундсена 1-11, 105-148;

6 Лінія Амундсена, 1-14, 123-127, 265, 268;

7 Лінія Амундсена, 124-147;

8 Лінія Амундсена, 136-245;

9 Лінія Амундсена, 18, 168-258;

10 лінія Амундсена 142, 1/уч, 184-262;

11 лінія Амундсена 2, 6, 196-223;

12 Лінія Амундсена, 11,

Горіхова, 170, 2/уч корп.26, 177, 192, 196, 252,

Правди, 1/1-255 корп., 150-207, 254;

1-а Лінія М. Демченко, 3-20;

2-а Лінія М. Демченко, 2-31;

3-я лінія М. Демченко, 5-67;

4-а Лінія М. Демченко, 1-93, 237-265;

5-а Лінія М. Демченко, 6-270;

6-а Лінія М. Демченко, 11-36, 100-121,

Білоруська, 2-38,

Вершинна, 1-33,

Естонська, 1-10,

Просвіти, 1-11,

пров. Гетьманський, 4,

М. Огренича, 1-12,

пров. Естонський, 1-13,

пров. Ковалевського, 9,

Краснова, 9,

Недєліна, 111,

Шклярука, 4-12,

Юхима Геллера, 73-106,

Авіаторів, 43,

Вітебська, 1а,

Якутська, 2-10,

Вірського, 1-4,

Мічуріна, 3-7.

Північний РЕМ:

Дніпровська, 1-40;

Донецька, 1-4;

Керченська, 8-34;

Лесі Українки, 1-28, 86;

Ломоносова, 13-18;

Маріупольська, 1-19;

просп. Добровольського, 1-7, 26-59, 85-93;

36-а лінія, 15, 43, 49, 51;

лінія 36-а /с. Шевченко, 55-59;

лінія 37-а /с. Шевченко, 39А, 43;

лінія 52-а /с. Шевченко;

лінія 53-я /с. Шевченко, 3-29;

4-а лінія на житловому масиві, 29-31, 50;

5-а лінія на житловому масиві, 26-34;

6-а лінія на житловому масиві, 25-36;

7-а лінія на житловому масиві, 3-36;

8-а лінія на житловому масиві, 25-35;

9-а лінія на житловому масиві, 25-37;

10-а лінія на житловому масиві, 19-24;

36-а лінія на житловому масиві, 1-24, 25/корп.2-59;

37-а лінія на житловому масиві, 1-34;

38-а Лінія на житловому масиві, 1-16;

39-а лінія на житловому масиві, 1-16, 30;

40-а Лінія на житловому масиві, 1-5;

41-а лінія на житловому масиві, 1-26;

42-а лінія на житловому масиві, 1-16;

43-а лінія на житловому масиві, 1-36;

44-а лінія на житловому масиві, 1-51;

45-а лінія на житловому масиві, 1-36;

46-а лінія на житловому масиві, 1-35;

47-а лінія на житловому масиві, 1-31;

48-а лінія на житловому масиві, 1-28;

49-а лінія на житловому масиві, 1-27;

50-а лінія на житловому масиві, 1-28;

51-а лінія на житловому масиві, 1-27;

53-а лінія на житловому масиві, 2;

54-а лінія на житловому масиві, 1-7, 15;

55-а лінія на житловому масиві, 1-7;

Пісочна, 1-172;

Соляна, 1-85;

пров. Пісочний, 1-4;

Луцька, 1-29, 59-135;

Вишнева, 1-43;

пров. Вишневий, 2-14;

Бахмутська (Курська), 1-95;

Рельєфна, 1-35;

Адама Міцкевича, 1-35, 1-30;

Дем’янова, 1-13;

Яблучна, 1-4;

Ракетна, 1-18;

Жоліо Кюрі, 1-26;

Роздольна, 1-74;

Серогодського, 1-73;

Шептицького, 4-81;

Центральна, 2-38;

Степова, 1-14;

Перемоги, 1-87;

Сімферопольська, 1-24;

Кінноармійська, 2-57;

Мелітопольська, 1-58;

К. Кузнєцова, 71-90.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. Так, місячна вартість за електроенергію може сягати понад 500 гривень.

Також ми писали, що одесити за комунальні платежі заборгували майже чотири мільярди гривень. Лідерами серед усіх послуг стало теплопостачання, заборгованість містян за тепло склала більше мільярду гривень.