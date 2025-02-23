Отключение воды в Одессе 23 февраля: адреса

Человек набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 февраля, в Одессе запланировано временное отключение воды в связи с проведением ремонтных работ. Водоснабжение будет ограничено на нескольких улицах города, а вернуть его планируют до 17:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды в Одессе

ул. Айвазовского

ул. Длинная

переулок Тепличный

ул. Львовская

переулок Дачный

ул. Бориса Эдуардса

ул. Ореховая

ул. Абрикосовая

ул. Офицерская

ул. Академика Филатова

ул. Космонавтов

ул. Ефимова

ул. Шота Руставели

ул. Пишенина.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени и очередями на границе.