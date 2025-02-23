Відключення води в Одесі 23 лютого: адреси

Людина набирає воду в пляшку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 лютого, в Одесі заплановано тимчасове відключення води у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Водопостачання буде обмежено на кількох вулицях міста, а повернути його планують до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

вул. Айвазовського

вул. Довга

пров. Тепличний

вул. Львівська

пров. Дачний

вул. Бориса Едуардса

вул. Горіхова

вул. Абрикосова

вул. Офіцерська

вул. Академіка Філатова

вул. Космонавтів

вул. Єфімова

вул. Шота Руставелі

вул. Пішеніна.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені та чергами на кордоні.