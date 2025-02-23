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Тисячі одеситів залишились без води до вечора — причини

23 лютого 2025 10:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі 23 лютого: адреси
Людина набирає воду в пляшку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 23 лютого, в Одесі заплановано тимчасове відключення води у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Водопостачання буде обмежено на кількох вулицях міста, а повернути його планують до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • вул. Айвазовського
  • вул. Довга
  • пров. Тепличний
  • вул. Львівська
  • пров. Дачний
  • вул. Бориса Едуардса
  • вул. Горіхова 
  • вул. Абрикосова
  • вул. Офіцерська
  • вул. Академіка Філатова
  • вул. Космонавтів
  • вул. Єфімова
  • вул. Шота Руставелі
  • вул. Пішеніна.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені та чергами на кордоні

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