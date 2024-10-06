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Тысячи одесситов остались в воскресенье без света — причины

6 октября 2024 10:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе нет света сегодня, 6 октября — список адресов
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: Укрэнерго
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 6 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи одесситов остались без света. Электроснабжение горожанам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом в субботу, 6 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • ул. Днепровская, 1-40,
  • ул. Донецкая, 1-4,
  • ул. Керченская, 8-34, 101-131,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15,
  • ул. Леси Украинки, 1-18, 28, 86а,
  • ул. Котлеевская, 13-18,
  • ул. Мелитопольская, 1-19а,
  • просп. Князя Владимира Великого, 1-59,
  • ул. 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 36-я, 37-я, 38-а, 38-а, 39-а а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52-я, 53-я, 54-я, 55-я линия на жилом массиве,
  • ул. Песочная,
  • пер. Песочный, 1-4,
  • ул. Луцька, 25а, 31-135,
  • ул. Вишневая, 1-43а,
  • пер. Вишневый, 2а-14а,
  • ул. Ракетная, 1-18,
  • ул. Жолио Кюри, 1-26,
  • ул. Рельефная, 1-35,
  • ул. Пространственная, 1-74,
  • ул. Днепровская, 33а,
  • ул. Серогодского, 1-73,
  • ул. Шептицкого, 4-93,
  • ул. Мицкевича, 9,
  • ул. Степная, 1-14,
  • ул. Победы, 1-45а,
  • ул. Симферопольская, 1-24,
  • ул. Конноармейская, 2-57,
  • ул. Бахмутская, 1-80,
  • ул. Мелитопольская, 1-58а,
  • ул. Победы, 47-87,
  • ул. Соляна, 1-85,
  • ул. Центральная, 2-38,
  • ул. Капитана Кузнецова, 71а-102.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • ул. Академика Королева, 75/1,
  • ул. Абрикосовая, 4-105а,
  • ул. Дубовая Роща, 2-57,
  • ул. Лигинская, 1-33,
  • ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • ул. Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • пер. 1-й Равенства, 90, 92, 86,197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43,
  • дорога Фонтанская, 69, 69/12, 69/2, 106/37,40,
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,
  • ул. Рыболовная, 20,
  • ул. Айвазовского, 34,
  • ул. Сумская, 3,
  • ул. Елочная, 2-38а,
  • ул. Дачно,
  • пер. 2-й Дачный, 1-9,
  • ул. Львовская, 7а-48т,
  • пер. Львовский, 2, 2/корп.1,
  • ул. Ахматовой, 1-20,
  • ул. Давида Бурлюка, 8-30,
  • ул. Хрустальная, 1,
  • пер. Гаршина, 3-22а,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Ровный, 1-11,
  • ул. Елочная,
  • ул. Валерия Самофалова, 1в-15ж,
  • ул. Сечевых стрелков, 9а-48,
  • ул. Литературная, 1, 21/1,
  • пер. Картацци, 8/корп.3,
  • пер. Компасный, 1-21.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

  • ул. Пастера, 1/3, 2, 8-12,
  • ул. Княжеская, 2-18,
  • ул. Новосельского, 1-32,
  • ул. Сеченова, 3,7,9,
  • ул. Ольгиевская, 6-27,
  • ул. Павла Зеленого, 1-20,
  • ул. Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14,
  • ул. Старопортофранковская, 5-13, 25,
  • б-р Французский,
  • пер. Санаторный, 5, 5б, 6, 6а.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, стало известно, когда в Одесской области появятся плавучие электростанции.

Также под Одессой построят школу-бункер.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы отключения света свет

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