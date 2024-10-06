В Одесі немає світла сьогодні, 6 жовтня — список адрес

Тисячі одеситів залишились в неділю без світла — причини
6 жовтня 2024 10:56
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: Укренерго
Сьогодні, 6 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.
Про це у суботу, 6 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
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- пров. 1-й Рівності, 90, 92, 86,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
- дорога Фонтанська, 69, 69/12, 69/2, 106/37,40,
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- вул. Рибальська, 20,
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- вул. Сумська, 3,
- вул. Ялинкова, 2-38а,
- вул. Дачна,
- пров. 2-й Дачний, 1-9,
- вул. Львівська, 7а-48т,
- пров. Львівський, 2, 2/корп.1,
- вул. Ахматової, 1-20,
- вул. Давида Бурлюка, 8-30,
- вул. Кришталева, 1,
- пров. Гаршина, 3-22а,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11,
- вул. Ялинкова,
- вул. Валерія Самофалова, 1в-15ж,
- вул. Січових стрільців, 9а-48,
- вул. Літературна, 1, 21/1,
- пров. Картацці, 8/корп.3,
- пров. Компасний, 1-21.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- вул. Пастера, 1/3, 2, 8-12,
- вул. Князівська, 2-18,
- вул. Новосельського, 1-32,
- вул. Сєченова, 3,7,9,
- вул. Ольгієвська, 6-27,
- вул. Павла Зеленого, 1-20,
- вул. Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14,
- вул. Старопортофранківська, 5-13, 25,
- б-р Французький,
- пров. Санаторний, 5, 5б, 6, 6а.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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