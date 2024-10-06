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Тисячі одеситів залишились в неділю без світла — причини

6 жовтня 2024 10:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі немає світла сьогодні, 6 жовтня — список адрес
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: Укренерго
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 6 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у суботу, 6 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ: 

  • вул. Дніпровська, 1-40,
  • вул. Донецька, 1-4,
  • вул. Керченська, 8-34, 101-131,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15,
  • вул. Лесі Українки, 1-18, 28, 86а,
  • вул. Котлєєвська, 13-18,
  • вул. Мелітопольска, 1-19а,
  • просп. Князя Володимира Великого, 1-59,
  • вул. 4-а,5-а, 6-а,7-а,  8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а лінія на житловому масиві,
  • вул. Пісочна,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • вул. Луцька, 25а, 31-135,
  • вул. Вишнева, 1-43а,
  • пров. Вишневий, 2а-14а,
  • вул. Ракетна, 1-18,  
  • вул. Жоліо Кюрі, 1-26,
  • вул. Рельєфна, 1-35,
  • вул. Просторова, 1-74,
  • вул. Дніпровська, 33а,
  • вул. Серогодського, 1-73,
  • вул. Шептицького, 4-93,  
  • вул. Міцкевича, 9,
  • вул. Степова, 1-14,
  • вул. Перемоги, 1-45а,  
  • вул. Сімферопольська, 1-24,  
  • вул. Кінноармійська, 2-57,  
  • вул. Бахмутська, 1-80,
  • вул. Мелітопольська, 1-58а,
  • вул. Перемоги, 47-87,
  • вул. Соляна, 1-85,
  • вул. Центральна, 2-38,
  • вул. Капітана Кузнєцова, 71а,-102.  

Роботи до 19:00 

Південний РЕМ: 

  • вул. Академіка Корольова, 75/1,
  • вул. Абрикосова, 4-105а,
  • вул. Дубовий Гай, 2-57,
  • вул. Лігінська, 1-33,
  • вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
  • вул. Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • пров. 1-й Рівності, 90, 92, 86,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
  • дорога Фонтанська, 69, 69/12, 69/2, 106/37,40,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Айвазовського, 34,
  • вул. Сумська, 3,  
  • вул. Ялинкова, 2-38а,
  • вул. Дачна,
  • пров. 2-й Дачний, 1-9,
  • вул. Львівська, 7а-48т,
  • пров. Львівський, 2, 2/корп.1,
  • вул. Ахматової, 1-20,
  • вул. Давида  Бурлюка, 8-30,
  • вул. Кришталева, 1,
  • пров. Гаршина, 3-22а,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • вул. Ялинкова,
  • вул. Валерія Самофалова, 1в-15ж,
  • вул. Січових стрільців, 9а-48,
  • вул. Літературна, 1, 21/1,
  • пров. Картацці, 8/корп.3,
  • пров. Компасний, 1-21.

Роботи до 19:00 

Центральний РЕМ:

  • вул. Пастера, 1/3, 2, 8-12,
  • вул. Князівська, 2-18,
  • вул. Новосельського, 1-32,
  • вул. Сєченова, 3,7,9,
  • вул. Ольгієвська, 6-27,
  • вул. Павла Зеленого, 1-20,
  • вул. Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14,  
  • вул. Старопортофранківська, 5-13, 25,
  • б-р Французький,
  • пров. Санаторний, 5, 5б, 6, 6а.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, стало відомо, коли на Одещині з'являться плавучі електростанції.

Також під Одесою збудують школу-бункер.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси відключення світла світло

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