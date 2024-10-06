В Одесі немає світла сьогодні, 6 жовтня — список адрес

Енергетики ремонтують обладнання. Фото: Укренерго

Сьогодні, 6 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у суботу, 6 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

вул. Дніпровська, 1-40,

вул. Донецька, 1-4,

вул. Керченська, 8-34, 101-131,

пров. 2-й Керченський, 1-15,

вул. Лесі Українки, 1-18, 28, 86а,

вул. Котлєєвська, 13-18,

вул. Мелітопольска, 1-19а,

просп. Князя Володимира Великого, 1-59,

вул. 4-а,5-а, 6-а,7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а лінія на житловому масиві,

вул. Пісочна,

пров. Пісочний, 1-4,

вул. Луцька, 25а, 31-135,

вул. Вишнева, 1-43а,

пров. Вишневий, 2а-14а,

вул. Ракетна, 1-18,

вул. Жоліо Кюрі, 1-26,

вул. Рельєфна, 1-35,

вул. Просторова, 1-74,

вул. Дніпровська, 33а,

вул. Серогодського, 1-73,

вул. Шептицького, 4-93,

вул. Міцкевича, 9,

вул. Степова, 1-14,

вул. Перемоги, 1-45а,

вул. Сімферопольська, 1-24,

вул. Кінноармійська, 2-57,

вул. Бахмутська, 1-80,

вул. Мелітопольська, 1-58а,

вул. Перемоги, 47-87,

вул. Соляна, 1-85,

вул. Центральна, 2-38,

вул. Капітана Кузнєцова, 71а,-102.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

вул. Академіка Корольова, 75/1,

вул. Абрикосова, 4-105а,

вул. Дубовий Гай, 2-57,

вул. Лігінська, 1-33,

вул. Бориса Едуардса, 28-40в,

вул. Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,

пров. 1-й Рівності, 90, 92, 86,197,

пров. Абрикосовий, 1-29, 43,

дорога Фонтанська, 69, 69/12, 69/2, 106/37,40,

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,

вул. Рибальська, 20,

вул. Айвазовського, 34,

вул. Сумська, 3,

вул. Ялинкова, 2-38а,

вул. Дачна,

пров. 2-й Дачний, 1-9,

вул. Львівська, 7а-48т,

пров. Львівський, 2, 2/корп.1,

вул. Ахматової, 1-20,

вул. Давида Бурлюка, 8-30,

вул. Кришталева, 1,

пров. Гаршина, 3-22а,

пров. Літній, 5,

пров. Рівний, 1-11,

вул. Ялинкова,

вул. Валерія Самофалова, 1в-15ж,

вул. Січових стрільців, 9а-48,

вул. Літературна, 1, 21/1,

пров. Картацці, 8/корп.3,

пров. Компасний, 1-21.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

вул. Пастера, 1/3, 2, 8-12,

вул. Князівська, 2-18,

вул. Новосельського, 1-32,

вул. Сєченова, 3,7,9,

вул. Ольгієвська, 6-27,

вул. Павла Зеленого, 1-20,

вул. Мечникова, 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14,

вул. Старопортофранківська, 5-13, 25,

б-р Французький,

пров. Санаторний, 5, 5б, 6, 6а.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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