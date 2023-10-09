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Тысячи одесситов остались без электроснабжения: где нет света

9 октября 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались без электроснабжения
Электрики работют на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 9 октября, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

  • Еврейская, 9, 9А, 13,
  • Осипова, 4-10,
  • Пушкинская, 31
  • 1-я Проектируемая, 7, 7а, 8А, 20, 1-7а
  • Степная, 1-74,
  • пер. 1-й Житомирский, 1-24,
  • пер. 2-й Второй улицы, 1-12,
  • пер. 2-й Шестой улицы, 1-8,
  • 4-я Пригородная, 62-95,
  • 5-я Улица, 1-24,
  • 6-я Улица, 1-25, 33/99,
  • Ак. Горького, 1-48,
  • Амурская, 5, 5/2,
  • пер. Банный, 3,
  • Вице-адмирала Жукова, 17/19,
  • Учительская, 1-27,
  • Гаевая, 1-23,
  • Гастелло, 9-55,
  • Гранатная, 17-25,
  • Дальняя, 1-32,
  • Житомирская, 3-44,
  • пер. Житомирский, 3, 5,
  • Гаврикова, 1-16,
  • Цветочная, 15, 17,
  • Апрельская, 1-19,
  • Клименко, 25, 33В,
  • Кондренко, 69а, 72,
  • Граничная, 22-74,
  • Угловая, 1-27,
  • Самолетная, 1-18,
  • пер. Мостовой, 1-4,
  • Косяченко, 46-54,
  • Овидиопольская, 13-45,
  • пер. Овидиопольский, 1-7,
  • пер. Первый 6-й улицы, 1-10,
  • Платанова, 1-34,
  • Прирейковая, 1-38,
  • Проектируемая, 1-20,
  • Прохоровская, 30,
  • Рихтера, 8-108,
  • Сельская, 7-34,
  • Стеклова, 1-43,
  • Спартаковская, 30-63,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • Тираспольская, 1-24,
  • Тираспольское шоссе, 24,
  • Тенистая, 9/12,
  • Туристская, 8-19,
  • Умова, 2-49.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Южный РЭС:

  • 2-7а линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-50,
  • Костанди, 126-167,
  • Люстдорфская дорога, 91-155,
  • Демченко 3-я линия, 39
  • пер. 1-й Кандинского, 1-22,
  • пер. 2-й Рясный, 2-20,
  • пер. 4-й Невского, 7б, 7в,
  • пер. 4-5й Ульяновский, 1-19,
  • Ванцетти, 54,
  • Вертелецкого, 47в,
  • Донского, 57,
  • Китобойная, 48-110,
  • Рясная, 56-109,
  • Невского, 44а,
  • Планетная, 26-101,
  • просп. Свободы, 32, 36
  • пер. Ульяновский, 4, 15а.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Северный РЭС:

  • 4-я Улица, 37-58а,
  • пер. 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147,
  • Агрономическая, 60-213,
  • пер. Агрономический, 1-8,
  • Беляевская, 1-9,
  • пров. Кольцевой, 1-9,
  • Кольцевая, 2-12,
  • Котляревского, 12б,
  • Круговая, 1-36,
  • пер. Круговой, 1-13,
  • Крушельницкой, 1-37,
  • пер.Крушельницкой, 1-5,
  • пер. Гинзбург, 1-12,
  • пер. Искусный, 1-11,
  • Михновского, 1-63,
  • Мичурина, 1-44,
  • Молодежная, 1-49,
  • пер. Новый, 1-14,
  • пер. Оранжерейный, 1-20,
  • пер. Калнышевского, 1-10,
  • Промышленная, 8л,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Химическая, 200-216,
  • Хуторская, 1-95,
  • Цебриковская, 1-13,
  • пер. Шахтинский, 18-46,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • Геологическая, 9-23,
  • Степная, 1-31.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.

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