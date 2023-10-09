Тысячи одесситов остались без электроснабжения

Электрики работют на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 9 октября, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

Еврейская, 9, 9А, 13,

Осипова, 4-10,

Пушкинская, 31

1-я Проектируемая, 7, 7а, 8А, 20, 1-7а

Степная, 1-74,

пер. 1-й Житомирский, 1-24,

пер. 2-й Второй улицы, 1-12,

пер. 2-й Шестой улицы, 1-8,

4-я Пригородная, 62-95,

5-я Улица, 1-24,

6-я Улица, 1-25, 33/99,

Ак. Горького, 1-48,

Амурская, 5, 5/2,

пер. Банный, 3,

Вице-адмирала Жукова, 17/19,

Учительская, 1-27,

Гаевая, 1-23,

Гастелло, 9-55,

Гранатная, 17-25,

Дальняя, 1-32,

Житомирская, 3-44,

пер. Житомирский, 3, 5,

Гаврикова, 1-16,

Цветочная, 15, 17,

Апрельская, 1-19,

Клименко, 25, 33В,

Кондренко, 69а, 72,

Граничная, 22-74,

Угловая, 1-27,

Самолетная, 1-18,

пер. Мостовой, 1-4,

Косяченко, 46-54,

Овидиопольская, 13-45,

пер. Овидиопольский, 1-7,

пер. Первый 6-й улицы, 1-10,

Платанова, 1-34,

Прирейковая, 1-38,

Проектируемая, 1-20,

Прохоровская, 30,

Рихтера, 8-108,

Сельская, 7-34,

Стеклова, 1-43,

Спартаковская, 30-63,

Текстильщиков, 1-14,

Тираспольская, 1-24,

Тираспольское шоссе, 24,

Тенистая, 9/12,

Туристская, 8-19,

Умова, 2-49.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Южный РЭС:

2-7а линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-50,

Костанди, 126-167,

Люстдорфская дорога, 91-155,

Демченко 3-я линия, 39

пер. 1-й Кандинского, 1-22,

пер. 2-й Рясный, 2-20,

пер. 4-й Невского, 7б, 7в,

пер. 4-5й Ульяновский, 1-19,

Ванцетти, 54,

Вертелецкого, 47в,

Донского, 57,

Китобойная, 48-110,

Рясная, 56-109,

Невского, 44а,

Планетная, 26-101,

просп. Свободы, 32, 36

пер. Ульяновский, 4, 15а.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Северный РЭС:

4-я Улица, 37-58а,

пер. 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147,

Агрономическая, 60-213,

пер. Агрономический, 1-8,

Беляевская, 1-9,

пров. Кольцевой, 1-9,

Кольцевая, 2-12,

Котляревского, 12б,

Круговая, 1-36,

пер. Круговой, 1-13,

Крушельницкой, 1-37,

пер.Крушельницкой, 1-5,

пер. Гинзбург, 1-12,

пер. Искусный, 1-11,

Михновского, 1-63,

Мичурина, 1-44,

Молодежная, 1-49,

пер. Новый, 1-14,

пер. Оранжерейный, 1-20,

пер. Калнышевского, 1-10,

Промышленная, 8л,

Тарутинская, 1-11,

Химическая, 200-216,

Хуторская, 1-95,

Цебриковская, 1-13,

пер. Шахтинский, 18-46,

пер. Шебелинский, 13-27,

Геологическая, 9-23,

Степная, 1-31.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.