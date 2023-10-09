Тысячи одесситов остались без электроснабжения: где нет света
Сегодня, 9 октября, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть в ближайшее время.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света сегодня
Центральный РЭС:
- Еврейская, 9, 9А, 13,
- Осипова, 4-10,
- Пушкинская, 31
- 1-я Проектируемая, 7, 7а, 8А, 20, 1-7а
- Степная, 1-74,
- пер. 1-й Житомирский, 1-24,
- пер. 2-й Второй улицы, 1-12,
- пер. 2-й Шестой улицы, 1-8,
- 4-я Пригородная, 62-95,
- 5-я Улица, 1-24,
- 6-я Улица, 1-25, 33/99,
- Ак. Горького, 1-48,
- Амурская, 5, 5/2,
- пер. Банный, 3,
- Вице-адмирала Жукова, 17/19,
- Учительская, 1-27,
- Гаевая, 1-23,
- Гастелло, 9-55,
- Гранатная, 17-25,
- Дальняя, 1-32,
- Житомирская, 3-44,
- пер. Житомирский, 3, 5,
- Гаврикова, 1-16,
- Цветочная, 15, 17,
- Апрельская, 1-19,
- Клименко, 25, 33В,
- Кондренко, 69а, 72,
- Граничная, 22-74,
- Угловая, 1-27,
- Самолетная, 1-18,
- пер. Мостовой, 1-4,
- Косяченко, 46-54,
- Овидиопольская, 13-45,
- пер. Овидиопольский, 1-7,
- пер. Первый 6-й улицы, 1-10,
- Платанова, 1-34,
- Прирейковая, 1-38,
- Проектируемая, 1-20,
- Прохоровская, 30,
- Рихтера, 8-108,
- Сельская, 7-34,
- Стеклова, 1-43,
- Спартаковская, 30-63,
- Текстильщиков, 1-14,
- Тираспольская, 1-24,
- Тираспольское шоссе, 24,
- Тенистая, 9/12,
- Туристская, 8-19,
- Умова, 2-49.
Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.
Южный РЭС:
- 2-7а линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-50,
- Костанди, 126-167,
- Люстдорфская дорога, 91-155,
- Демченко 3-я линия, 39
- пер. 1-й Кандинского, 1-22,
- пер. 2-й Рясный, 2-20,
- пер. 4-й Невского, 7б, 7в,
- пер. 4-5й Ульяновский, 1-19,
- Ванцетти, 54,
- Вертелецкого, 47в,
- Донского, 57,
- Китобойная, 48-110,
- Рясная, 56-109,
- Невского, 44а,
- Планетная, 26-101,
- просп. Свободы, 32, 36
- пер. Ульяновский, 4, 15а.
Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.
Северный РЭС:
- 4-я Улица, 37-58а,
- пер. 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147,
- Агрономическая, 60-213,
- пер. Агрономический, 1-8,
- Беляевская, 1-9,
- пров. Кольцевой, 1-9,
- Кольцевая, 2-12,
- Котляревского, 12б,
- Круговая, 1-36,
- пер. Круговой, 1-13,
- Крушельницкой, 1-37,
- пер.Крушельницкой, 1-5,
- пер. Гинзбург, 1-12,
- пер. Искусный, 1-11,
- Михновского, 1-63,
- Мичурина, 1-44,
- Молодежная, 1-49,
- пер. Новый, 1-14,
- пер. Оранжерейный, 1-20,
- пер. Калнышевского, 1-10,
- Промышленная, 8л,
- Тарутинская, 1-11,
- Химическая, 200-216,
- Хуторская, 1-95,
- Цебриковская, 1-13,
- пер. Шахтинский, 18-46,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- Геологическая, 9-23,
- Степная, 1-31.
Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.
Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.