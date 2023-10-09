Тисячі одеситів залишилися без електропостачання: де немає світла
9 жовтня 2023 11:45
Електрики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 9 жовтня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Центральний РЕМ:
- Єврейська, 9, 9А, 13,
- Осипова, 4-10,
- Пушкінська, 31.
- 1-а Проектована, 7, 7а, 8А, 20, 1-7а
- Степова, 1-74,
- пров. 1-й Житомирський, 1-24,
- пров. 2-й Другої вулиці, 1-12,
- пров. 2-й Шостої вулиці, 1-8,
- 4-а Приміська, 62-95,
- 5-а Вулиця, 1-24,
- 6-а Вулиця, 1-25, 33/99,
- Ак. Гаркавого, 1-48,
- Амурська, 5, 5/2,
- пров. Банний, 3,
- Віцеадмірала Жукова, 17/19,
- Вчительська, 1-27,
- Гайова, 1-23,
- Гастело, 9-55,
- Гранатна, 17-25,
- Дальня, 1-32,
- Житомирська, 3-44,
- пров. Житомирський, 3, 5,
- Гаврікова, 1-16,
- Квіткова, 15, 17,
- Квітнева, 1-19,
- Клименко, 25, 33В,
- Кондренко, 69а, 72,
- Кордонна, 22-74,
- Кутова, 1-27,
- Літакова, 1-18,
- пров. Мостовий, 1-4,
- Косяченка, 46-54,
- Овідіопольська, 13-45,
- пров. Овідіопольський, 1-7,
- пров. Перший 6-ї вулиці, 1-10,
- Платанова, 1-34,
- Прирейкова, 1-38,
- Проєктуєма, 1-20,
- Прохоровська, 30,
- Ріхтера, 8-108,
- Сільська, 7-34,
- Стеклова, 1-43,
- Спартаківська, 30-63,
- Текстильників, 1-14,
- Тираспольська, 1-24,
- Тираспольське шосе, 24,
- Тіниста, 9/12,
- Туристська, 8-19,
- Умова, 2-49.
Планують відновити електропостачання до 19:00.
Південний РЕМ:
- 2-7а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-50,
- Костанді, 126-167,
- Люстдорфська дорога, 91-155,
- Демченко 3-я лінія, 39.
- пров. 1-й Кандинського, 1-22,
- пров. 2-й Рясний, 2-20,
- пров. 4-й Невського, 7б, 7в,
- пров. 4-5й Ульянівський, 1-19,
- Ванцетті, 54,
- Вертелецького, 47в,
- Донського, 57,
- Китобійна, 48-110,
- Рясна, 56-109,
- Невського, 44а,
- Планетна, 26-101,
- просп. Свободи, 32, 36
- пров. Ульянівський 4, 15а.
Планують відновити електропостачання до 19:00.
Північний РЕМ:
- 4-а Вулиця, 37-58а,
- пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,
- Агрономічна, 60-213,
- пров. Агрономічний, 1-8,
- Біляївська, 1-9,
- пров. Кільцевий, 1-9,
- Кільцева, 2-12,
- Котляревського, 12б,
- Кругова, 1-36,
- пров. Круговий, 1-13,
- Крушельницької, 1-37,
- пров. Крушельницької, 1-5,
- пров. Гінзбург, 1-12,
- пров. Майстерний, 1-11,
- Міхновського, 1-63,
- Мічуріна, 1-44,
- Молодіжна, 1-49,
- пров. Новий, 1-14,
- пров. Оранжерейний, 1-20,
- пров. Калнишевського, 1-10,
- Промислова, 8л,
- Тарутинська, 1-11,
- Хімічна, 200-216,
- Хутірська, 1-95,
- Цебриковська, 1-13,
- пров. Шахтинский, 18-46,
- пров. Шебелінський, 13-27,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31.
Планують відновити електропостачання до 19:00.
Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.