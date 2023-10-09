Тисячі одеситів залишилися без електропостачання

Електрики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 9 жовтня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла сьогодні

Центральний РЕМ:

Єврейська, 9, 9А, 13,

Осипова, 4-10,

Пушкінська, 31.

1-а Проектована, 7, 7а, 8А, 20, 1-7а

Степова, 1-74,

пров. 1-й Житомирський, 1-24,

пров. 2-й Другої вулиці, 1-12,

пров. 2-й Шостої вулиці, 1-8,

4-а Приміська, 62-95,

5-а Вулиця, 1-24,

6-а Вулиця, 1-25, 33/99,

Ак. Гаркавого, 1-48,

Амурська, 5, 5/2,

пров. Банний, 3,

Віцеадмірала Жукова, 17/19,

Вчительська, 1-27,

Гайова, 1-23,

Гастело, 9-55,

Гранатна, 17-25,

Дальня, 1-32,

Житомирська, 3-44,

пров. Житомирський, 3, 5,

Гаврікова, 1-16,

Квіткова, 15, 17,

Квітнева, 1-19,

Клименко, 25, 33В,

Кондренко, 69а, 72,

Кордонна, 22-74,

Кутова, 1-27,

Літакова, 1-18,

пров. Мостовий, 1-4,

Косяченка, 46-54,

Овідіопольська, 13-45,

пров. Овідіопольський, 1-7,

пров. Перший 6-ї вулиці, 1-10,

Платанова, 1-34,

Прирейкова, 1-38,

Проєктуєма, 1-20,

Прохоровська, 30,

Ріхтера, 8-108,

Сільська, 7-34,

Стеклова, 1-43,

Спартаківська, 30-63,

Текстильників, 1-14,

Тираспольська, 1-24,

Тираспольське шосе, 24,

Тіниста, 9/12,

Туристська, 8-19,

Умова, 2-49.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Південний РЕМ:

2-7а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-50,

Костанді, 126-167,

Люстдорфська дорога, 91-155,

Демченко 3-я лінія, 39.

пров. 1-й Кандинського, 1-22,

пров. 2-й Рясний, 2-20,

пров. 4-й Невського, 7б, 7в,

пров. 4-5й Ульянівський, 1-19,

Ванцетті, 54,

Вертелецького, 47в,

Донського, 57,

Китобійна, 48-110,

Рясна, 56-109,

Невського, 44а,

Планетна, 26-101,

просп. Свободи, 32, 36

пров. Ульянівський 4, 15а.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Північний РЕМ:

4-а Вулиця, 37-58а,

пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,

Агрономічна, 60-213,

пров. Агрономічний, 1-8,

Біляївська, 1-9,

пров. Кільцевий, 1-9,

Кільцева, 2-12,

Котляревського, 12б,

Кругова, 1-36,

пров. Круговий, 1-13,

Крушельницької, 1-37,

пров. Крушельницької, 1-5,

пров. Гінзбург, 1-12,

пров. Майстерний, 1-11,

Міхновського, 1-63,

Мічуріна, 1-44,

Молодіжна, 1-49,

пров. Новий, 1-14,

пров. Оранжерейний, 1-20,

пров. Калнишевського, 1-10,

Промислова, 8л,

Тарутинська, 1-11,

Хімічна, 200-216,

Хутірська, 1-95,

Цебриковська, 1-13,

пров. Шахтинский, 18-46,

пров. Шебелінський, 13-27,

Геологічна, 9-23,

Степова, 1-31.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.