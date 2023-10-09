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Тисячі одеситів залишилися без електропостачання: де немає світла

9 жовтня 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без електропостачання
Електрики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 9 жовтня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла сьогодні

Центральний РЕМ:

  • Єврейська, 9, 9А, 13,
  • Осипова, 4-10,
  • Пушкінська, 31. 
  • 1-а Проектована, 7, 7а, 8А, 20, 1-7а
  • Степова, 1-74,
  • пров. 1-й Житомирський, 1-24,
  • пров. 2-й Другої вулиці, 1-12,
  • пров. 2-й Шостої вулиці, 1-8,
  • 4-а Приміська, 62-95,
  • 5-а Вулиця, 1-24,
  • 6-а Вулиця, 1-25, 33/99,
  • Ак. Гаркавого, 1-48,
  • Амурська, 5, 5/2,
  • пров. Банний, 3,
  • Віцеадмірала Жукова, 17/19,
  • Вчительська, 1-27,
  • Гайова, 1-23,
  • Гастело, 9-55,
  • Гранатна, 17-25,
  • Дальня, 1-32,
  • Житомирська, 3-44,
  • пров. Житомирський, 3, 5,
  • Гаврікова, 1-16,
  • Квіткова, 15, 17,
  • Квітнева, 1-19,
  • Клименко, 25, 33В,
  • Кондренко, 69а, 72,
  • Кордонна, 22-74,
  • Кутова, 1-27,
  • Літакова, 1-18,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • Косяченка, 46-54,
  • Овідіопольська, 13-45,
  • пров. Овідіопольський, 1-7,
  • пров. Перший 6-ї вулиці, 1-10,
  • Платанова, 1-34,
  • Прирейкова, 1-38,
  • Проєктуєма, 1-20,
  • Прохоровська, 30,
  • Ріхтера, 8-108,
  • Сільська, 7-34,
  • Стеклова, 1-43,
  • Спартаківська, 30-63,
  • Текстильників, 1-14,
  • Тираспольська, 1-24,
  • Тираспольське шосе, 24,
  • Тіниста, 9/12,
  • Туристська, 8-19,
  • Умова, 2-49. 

Планують відновити електропостачання до 19:00. 

Південний РЕМ:

  • 2-7а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-50,
  • Костанді, 126-167,
  • Люстдорфська дорога, 91-155,
  • Демченко 3-я лінія, 39. 
  • пров. 1-й Кандинського, 1-22,
  • пров. 2-й Рясний, 2-20,
  • пров. 4-й Невського, 7б, 7в,
  • пров. 4-5й  Ульянівський, 1-19,
  • Ванцетті, 54,
  • Вертелецького, 47в,
  • Донського, 57,
  • Китобійна, 48-110,
  • Рясна, 56-109,
  • Невського, 44а,
  • Планетна, 26-101,
  • просп. Свободи, 32, 36
  • пров. Ульянівський 4, 15а.

Планують відновити електропостачання до 19:00. 

Північний РЕМ:

  • 4-а Вулиця, 37-58а,
  • пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,
  • Агрономічна, 60-213,
  • пров. Агрономічний, 1-8,
  • Біляївська, 1-9,
  • пров. Кільцевий, 1-9,
  • Кільцева, 2-12,
  • Котляревського, 12б,
  • Кругова, 1-36,
  • пров. Круговий, 1-13,
  • Крушельницької, 1-37,
  • пров. Крушельницької, 1-5,
  • пров. Гінзбург, 1-12,
  • пров. Майстерний, 1-11,
  • Міхновського, 1-63,
  • Мічуріна, 1-44,
  • Молодіжна, 1-49,
  • пров. Новий, 1-14,
  • пров. Оранжерейний, 1-20,
  • пров. Калнишевського, 1-10,
  • Промислова, 8л,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Хімічна, 200-216,
  • Хутірська, 1-95,
  • Цебриковська, 1-13,
  • пров. Шахтинский, 18-46,
  • пров. Шебелінський, 13-27,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31. 

Планують відновити електропостачання до 19:00. 

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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