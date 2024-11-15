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Тысячи одесситов остались без воды до ночи — адреса

15 ноября 2024 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 15 ноября
В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пятницу, 15 ноября, тысячи жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до вечера, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе и области

До 15:00 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Мечникова;
  • ул. Михаила Болтенко;
  • Высокий переулок;
  • ул. Геннадия Афанасьева.

К 23:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • улица Республиканская;
  • улица Карышковского;
  • улица 7-я Пересыпская;
  • Хаджибейская дорога;
  • Балтская дорога с переулками;
  • улица Каменщиков;
  • 1-й и 2-й Черноморские переулки;
  • улица Каменистая;
  • улица Жевахова;
  • улица 8-я Пересыпская.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одесской области люди протестуют из-за повышения тарифов на воду, которая к тому же плохого качества. Также стало известно, когда Николаев снабдят пресной водой.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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