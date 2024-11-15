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Тисячі одеситів залишилися без води до ночі — адреси

15 листопада 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 15 листопада — адреси
У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 15 листопада, тисячі мешканців Одеси залишилися без води через ремонтні роботи. Постачання комунальники обіцяють поновити до вечора, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі та області

До 15:00 води не буде за такими адресами:

  • вул. Мечнікова;
  • вул. Михайла Болтенка;
  • Високий провулок;
  • вул. Геннадія Афанасьєва.

До 23:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вулиця Республіканська;
  • вулиця Каришковського;
  • вулиця 7-а Пересипська;
  • Хаджибейська дорога;
  • Балтська дорога з провулками;
  • вулиця Каменярів;
  • 1-й і 2-й Чорноморські провулки;
  • вулиця Кам'яниста;
  • вулиця Жевахова;
  • вулиця 8-а Пересипська.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одеській області люди протестують через підвищення тарифів на воду, яка до того ж поганої якості. Також стало відомо, коли Миколаїв забезпечать прісною водою.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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