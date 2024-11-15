Відключення води в Одесі сьогодні, 15 листопада — адреси

У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik

У п'ятницю, 15 листопада, тисячі мешканців Одеси залишилися без води через ремонтні роботи. Постачання комунальники обіцяють поновити до вечора, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі та області

До 15:00 води не буде за такими адресами:

вул. Мечнікова;

вул. Михайла Болтенка;

Високий провулок;

вул. Геннадія Афанасьєва.

До 23:00 водопостачання буде відсутнє:

вулиця Республіканська;

вулиця Каришковського;

вулиця 7-а Пересипська;

Хаджибейська дорога;

Балтська дорога з провулками;

вулиця Каменярів;

1-й і 2-й Чорноморські провулки;

вулиця Кам'яниста;

вулиця Жевахова;

вулиця 8-а Пересипська.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одеській області люди протестують через підвищення тарифів на воду, яка до того ж поганої якості. Також стало відомо, коли Миколаїв забезпечать прісною водою.