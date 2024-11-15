Відключення води в Одесі сьогодні, 15 листопада — адреси

Тисячі одеситів залишилися без води до ночі — адреси
У п'ятницю, 15 листопада, тисячі мешканців Одеси залишилися без води через ремонтні роботи. Постачання комунальники обіцяють поновити до вечора, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі та області
До 15:00 води не буде за такими адресами:
- вул. Мечнікова;
- вул. Михайла Болтенка;
- Високий провулок;
- вул. Геннадія Афанасьєва.
До 23:00 водопостачання буде відсутнє:
- вулиця Республіканська;
- вулиця Каришковського;
- вулиця 7-а Пересипська;
- Хаджибейська дорога;
- Балтська дорога з провулками;
- вулиця Каменярів;
- 1-й і 2-й Чорноморські провулки;
- вулиця Кам'яниста;
- вулиця Жевахова;
- вулиця 8-а Пересипська.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, в Одеській області люди протестують через підвищення тарифів на воду, яка до того ж поганої якості. Також стало відомо, коли Миколаїв забезпечать прісною водою.
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