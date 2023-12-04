Тысячи одесситов остались до ночи без воды — адреса

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 4 декабря, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

пер. Дурьяновский — все дома;

Французский бульвар — все дома;

ул. Гагарина — все дома;

пров. Шампанский — все дома.

Предварительно воды не будет до 22:30.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону от указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.

Также мы писали, что Хаджибейский лиман резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, это привело к низкому водообмену.