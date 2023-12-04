Тысячи одесситов остались до ночи без воды — адреса
Сегодня, 4 декабря, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- пер. Дурьяновский — все дома;
- Французский бульвар — все дома;
- ул. Гагарина — все дома;
- пров. Шампанский — все дома.
Предварительно воды не будет до 22:30.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону от указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.
Также мы писали, что Хаджибейский лиман резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, это привело к низкому водообмену.
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