Отключение воды в Одессе сегодня, 20 июня: адреса

Тысячи жителей Одессы остались без водоснабжения до вечера — кто именно
Сегодня, 20 июня, тысячи одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют полностью вернуть вечером — в 19:00. Отметим, что время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".
Где нет воды
- Генерала Петрова, 1-59;
- Героев Крут, 4- 6, 11-39;
- Ивана и Юрия Лип, 11-74б;
- Ицхака Рябина, 21-45;
- Космонавтов, 13-60в;
- Ак. Филатова, 13в, 17;
- парк Марка Твена;
- Варненская — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановление об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на оказание соответствующих услуг.
Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.
В Одесской области сегодня графики почасовых отключений электроэнергии действуют круглосуточно. Также со списком плановых работ на сетях можно ознакомиться по ссылке.
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