Отключение воды в Одессе сегодня, 20 июня: адреса

Человек моет руки. Фото: Freepik

Сегодня, 20 июня, тысячи одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют полностью вернуть вечером — в 19:00. Отметим, что время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Генерала Петрова, 1-59;

Героев Крут, 4- 6, 11-39;

Ивана и Юрия Лип, 11-74б;

Ицхака Рябина, 21-45;

Космонавтов, 13-60в;

Ак. Филатова, 13в, 17;

парк Марка Твена;

Варненская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановление об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на оказание соответствующих услуг.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

В Одесской области сегодня графики почасовых отключений электроэнергии действуют круглосуточно. Также со списком плановых работ на сетях можно ознакомиться по ссылке.