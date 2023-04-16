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Топ-10 вакансий в Одесской области и размер зарплаты, которую предлагают работодатели

16 апреля 2023 15:11
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Топ-10 вакансий в Одесской области и размер зарплаты
Прием граждан. Фото: Одесский областной Центр занятости
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

За январь-март 2023 года количество имеющихся вакансий по Одесской области составляло 4677. Это на 2824 или на 62% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает Одесский областной центр занятости.

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По состоянию на апрель 2023 г. в Одесской области актуальны 1012 вакансий.

Наиболее актуальными вакансиями являются:

  • виноградарь — 67 вакансий, средняя заработная плата — 6780 грн;
  • водитель автотранспортных средств — 48 вакансий, средняя заработная плата — 8880 грн;
  • бухгалтер — 40 вакансий, средняя заработная плата — 10000 грн;
  • машинист (кочегар) котельной — 39 вакансий, средняя заработная плата — 6700 грн;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства — 36 вакансий, средняя заработная плата — 8400 грн;
  • швея — 34 вакансии, средняя заработная плата — 7060 грн;
  • подсобный рабочий — 34 вакансии, средняя заработная плата — 7220 грн;
  • продавец-консультант — 23 вакансии, средняя заработная плата — 7190 грн;
  • повар — 22 вакансии, средняя заработная плата — 7550 грн;
  • продавец продовольственных товаров — 22 вакансии, средняя заработная плата — 7200 грн.

Помощь безработным

Отметим, что безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дію" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Напомним, в помещении Центра интегрированных социальных услуг состоялась мини-ярмарка вакансий "Одесский рынок труда — Заякорись в Одессе". Мероприятие проводилось для внутренне перемещенных лиц и всех, кто ищет работу.

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