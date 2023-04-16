Топ-10 вакансий в Одесской области и размер зарплаты, которую предлагают работодатели
За январь-март 2023 года количество имеющихся вакансий по Одесской области составляло 4677. Это на 2824 или на 62% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Об этом сообщает Одесский областной центр занятости.
По состоянию на апрель 2023 г. в Одесской области актуальны 1012 вакансий.
Наиболее актуальными вакансиями являются:
- виноградарь — 67 вакансий, средняя заработная плата — 6780 грн;
- водитель автотранспортных средств — 48 вакансий, средняя заработная плата — 8880 грн;
- бухгалтер — 40 вакансий, средняя заработная плата — 10000 грн;
- машинист (кочегар) котельной — 39 вакансий, средняя заработная плата — 6700 грн;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства — 36 вакансий, средняя заработная плата — 8400 грн;
- швея — 34 вакансии, средняя заработная плата — 7060 грн;
- подсобный рабочий — 34 вакансии, средняя заработная плата — 7220 грн;
- продавец-консультант — 23 вакансии, средняя заработная плата — 7190 грн;
- повар — 22 вакансии, средняя заработная плата — 7550 грн;
- продавец продовольственных товаров — 22 вакансии, средняя заработная плата — 7200 грн.
Помощь безработным
Отметим, что безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дію" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.
Напомним, в помещении Центра интегрированных социальных услуг состоялась мини-ярмарка вакансий "Одесский рынок труда — Заякорись в Одессе". Мероприятие проводилось для внутренне перемещенных лиц и всех, кто ищет работу.