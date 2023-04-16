Топ-10 вакансій в Одеській області та розмір зарплати, який пропонують роботодавці
За січень-березень 2023 року кількість наявних вакансій по Одеській області складала 4677. Це на 2824 або на 62% менше ніж за відповідний період минулого року.
Про це повідомляє Одеський обласний Центр зайнятості.
Станом на квітень 2023 року в Одеській області актуальні 1012 вакансій.
Найбільш актуальними вакансіями є:
- виноградар — 67 вакансій, середня заробітна плата — 6780 грн;
- водій автотранспортних засобів — 48 вакансій, середня заробітна плата — 8880 грн;
- бухгалтер — 40 вакансій, середня заробітна плата — 10000 грн;
- машиніст (кочегар) котельної — 39 вакансій, середня заробітна плата — 6700 грн;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва — 36 вакансій, середня заробітна плата — 8400 грн;
- швачка — 34 вакансії, середня заробітна плата — 7060 грн;
- підсобний робітник — 34 вакансії, середня заробітна плата — 7220 грн;
- продавець-консультант — 23 вакансії, середня заробітна плата — 7190 грн;
- кухар — 22 вакансії, середня заробітна плата — 7550 грн;
- продавець продовольчих товарів — 22 вакансії, середня заробітна плата — 7200 грн.
Допомога безробітнім
Зазначимо, безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.
Нагадаємо, в приміщенні Центру інтегрованих соціальних послуг відбувся мініярмарок вакансій "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі". Захід проводився для внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто шукає роботу.