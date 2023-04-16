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Топ-10 вакансій в Одеській області та розмір зарплати, який пропонують роботодавці

16 квітня 2023 15:11
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Топ-10 вакансій в Одеській області та розмір зарплати
Прийом громадян. Фото: Одеський обласний Центр зайнятості
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За січень-березень 2023 року кількість наявних вакансій по Одеській області складала 4677. Це на 2824 або на 62% менше ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє Одеський обласний Центр зайнятості.

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Станом на квітень 2023 року в Одеській області актуальні 1012 вакансій.  

Найбільш актуальними вакансіями є:

  • виноградар — 67 вакансій, середня заробітна плата — 6780 грн;
  • водій автотранспортних засобів — 48 вакансій, середня заробітна плата — 8880 грн;
  • бухгалтер — 40 вакансій, середня заробітна плата — 10000 грн;
  • машиніст (кочегар) котельної — 39 вакансій, середня заробітна плата — 6700 грн;
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва — 36 вакансій, середня заробітна плата — 8400 грн;
  • швачка — 34 вакансії, середня заробітна плата — 7060 грн;
  • підсобний робітник — 34 вакансії, середня заробітна плата — 7220 грн;
  • продавець-консультант — 23 вакансії, середня заробітна плата — 7190 грн;
  • кухар — 22 вакансії, середня заробітна плата — 7550 грн;
  • продавець продовольчих товарів — 22 вакансії, середня заробітна плата — 7200 грн.

Допомога безробітнім

Зазначимо, безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Нагадаємо, в приміщенні Центру інтегрованих соціальних послуг відбувся мініярмарок вакансій "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі". Захід проводився для внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто шукає роботу.

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