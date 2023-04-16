Топ-10 вакансій в Одеській області та розмір зарплати

Прийом громадян. Фото: Одеський обласний Центр зайнятості

За січень-березень 2023 року кількість наявних вакансій по Одеській області складала 4677. Це на 2824 або на 62% менше ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє Одеський обласний Центр зайнятості.

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Станом на квітень 2023 року в Одеській області актуальні 1012 вакансій.

Найбільш актуальними вакансіями є:

виноградар — 67 вакансій, середня заробітна плата — 6780 грн;

водій автотранспортних засобів — 48 вакансій, середня заробітна плата — 8880 грн;

бухгалтер — 40 вакансій, середня заробітна плата — 10000 грн;

машиніст (кочегар) котельної — 39 вакансій, середня заробітна плата — 6700 грн;

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва — 36 вакансій, середня заробітна плата — 8400 грн;

швачка — 34 вакансії, середня заробітна плата — 7060 грн;

підсобний робітник — 34 вакансії, середня заробітна плата — 7220 грн;

продавець-консультант — 23 вакансії, середня заробітна плата — 7190 грн;

кухар — 22 вакансії, середня заробітна плата — 7550 грн;

продавець продовольчих товарів — 22 вакансії, середня заробітна плата — 7200 грн.

Допомога безробітнім

Зазначимо, безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Нагадаємо, в приміщенні Центру інтегрованих соціальних послуг відбувся мініярмарок вакансій "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі". Захід проводився для внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто шукає роботу.