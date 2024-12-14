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Товарооборот Одесской таможни вырос — какие показатели

14 декабря 2024 11:03
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесская таможня: товарооборот вырос на $6 млрд за 2024 год
Коробки с товаром на Одесской таможне. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

За январь-ноябрь 2024 года товарооборот в зоне деятельности Одесской таможни превысил прошлогодний показатель почти на 6 млрд долларов. В настоящее время он достиг 21,5 млрд долларов.

Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Сообщения прессслужбы Одесской таможни. Фото: скриншот

Какие показатели за этот год

За 11 месяцев 2024 года общий объем внешнеторговых операций в зоне деятельности Одесской таможни вырос на 5,9 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 21,5 млрд долларов. Из этой суммы экспорт составил 18,2 млрд долларов, а импорт —3,3 млрд долларов.

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Графика дохода. Фото: Одесская таможня

Экспортные операции

Экспортные операции демонстрируют наибольший прирост — они увеличились на 5,3 млрд долларов по сравнению с прошлым годом. Импорт также вырос, но скромнее — на 0,6 млрд долларов.

Напомним, за год и три месяца Украина получила 6 млрд долларов валютной выручки благодаря усилению таможенного контроля над экспортом зерна. Также мы сообщали, что таможенники задержали одессита, пытавшегося вывезти за границу банковские серебряники известных монетных дворов.

Одесса товары Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы таможня

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