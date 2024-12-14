Одесская таможня: товарооборот вырос на $6 млрд за 2024 год

Коробки с товаром на Одесской таможне. Фото иллюстративное: УНИАН

За январь-ноябрь 2024 года товарооборот в зоне деятельности Одесской таможни превысил прошлогодний показатель почти на 6 млрд долларов. В настоящее время он достиг 21,5 млрд долларов.

Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Какие показатели за этот год

За 11 месяцев 2024 года общий объем внешнеторговых операций в зоне деятельности Одесской таможни вырос на 5,9 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 21,5 млрд долларов. Из этой суммы экспорт составил 18,2 млрд долларов, а импорт —3,3 млрд долларов.

Графика дохода. Фото: Одесская таможня

Экспортные операции

Экспортные операции демонстрируют наибольший прирост — они увеличились на 5,3 млрд долларов по сравнению с прошлым годом. Импорт также вырос, но скромнее — на 0,6 млрд долларов.

Напомним, за год и три месяца Украина получила 6 млрд долларов валютной выручки благодаря усилению таможенного контроля над экспортом зерна. Также мы сообщали, что таможенники задержали одессита, пытавшегося вывезти за границу банковские серебряники известных монетных дворов.