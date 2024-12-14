Одеська митниця: товарообіг зріс на $6 млрд за 2024 рік

Коробки з товаром на Одеській митниці. Фото ілюстративне: УНІАН

За січень-листопад 2024 року товарообіг у зоні діяльності Одеської митниці перевищив торішній показник майже на $6 млрд. Наразі він досягнув $21,5 млрд.

Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомили в пресслужбі Одеської митниці.

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Які показники за цей рік

За 11 місяців 2024 року загальний обсяг зовнішньоторговельних операцій у зоні діяльності Одеської митниці зріс на $5,9 млрд у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши $21,5 млрд. З цієї суми експорт становив $18,2 млрд, а імпорт — $3,3 млрд.

Графіка доходів. Фото: Одеська митниця

Експортні операції

Експортні операції демонструють найбільший приріст — вони збільшилися на $5,3 млрд порівняно з минулим роком. Імпорт також зріс, але більш скромно — на $0,6 млрд.

Нагадаємо, за рік і три місяці Україна отримала 6 млрд доларів валютного виторгу завдяки посиленню митного контролю над експортом зерна. Також ми повідомляли, що митники затримали одесита, який намагався вивезти за кордон банківські срібняки відомих монетних дворів.