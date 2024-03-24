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Трагедия 15 марта — выживший спасатель рассказал о первых минутах

24 марта 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Трагедия 15 марта — выживший спасатель рассказал о первых минутах
Спасатель Александр. Фото: ГСЧС Одесчины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Спасатель, который был поранен, но выжил в результате ракетных ударов по Одессе 15 марта, рассказал о деталях трагедии. Несмотря на потерю своих коллег и друзей, Александр планирует вернуться на служба и дальше защищать Одессу и ее жителей.

Интервью со спасателем опубликовала пресслужба ГСЧС Украины.

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Первые минуты

Спаситель Александр Донцов рассказывает, что за мгновение до ракетного удара он услышал гул, словно садится самолет. Лишь на долю секунды мужчина почувствовал, что что-нибудь должно случиться.

"Это судьба секунды, которая не позволяет тебе даже понять, что творится. И когда я услышал гул, я только помню, как я кричу и что у меня загорелось лицо. И я просто лечу на метров шесть. Я боялся открыть глаза, потому что думал, что глаз нет" , — сказал Александр.

Помощь пострадавшим

Спаситель отмечает, что он прополз в служебную машину и несколько минут приходил в сознание. Немного погодя Александр вместе со своими коллегами увидели другого спасителя, которому также необходима была помощь.

"Я увидел, что Дима лежит без сознания. Но заметили, что он пытается шевелиться, но не может, потому что с ногой — беда. К нам пришли на помощь и мы уже впятером отнесли Диму в безопасное место. Это были мои последние силы" , — вспоминал он.

Трагедия 15 марта — выживший спасатель рассказал о первых минутах - фото 1
Спасатели помогают пострадавшим. Фото: ГСЧС Одессины

Далее, когда Александр был уже без сил, он оперся о дерево и потерял сознание. Отмечает, что боль была адская.

"Последнее, что я видел, когда терял сознание возле дерева - девушка из прессслужбы. Я понимал, что она меня фотографирует, но уже отключился" , — рассказал сотрудник ГСЧС.

Первые минуты в сознании

Александр отмечает, что первым человеком, кому он написал, стала его мама. Потом, когда окончательно пришел в себя, увидел, что рядом лежит коллега спасителя — Артем.

"Это моя семья. Мы все — не просто бригада или коллеги. Каждую минуту на дежурстве мы делаем вместе и вместе проходим через все: боль, разговоры, работа, спасение, пожары. Мы все делаем вместе, это семья. Когда я понял, что рядом со мной Артем — мне стало легче" , — сказал Александр.

Утрата коллег

Александр вспоминает, что когда пришло известие о погибшем во время ракетного удара Денисе Колесникове, это очень ударило по моральному состоянию мужчины.

"Мы дружили. Это, можно сказать, немного убило меня внутри. Но после новости о Денисе у меня была последняя надежда, потому что не было известно ничего о нашем водителе, Виталии Алимове. Говорили, что он мог выжить, что он ранен и что с им все будет хорошо. Это дало маленькую надежду" , — рассказал он.

На другой день, к сожалению, сотрудники ГСЧС узнали о смерти своего коллеги, Виталия Алимова.

Вера в лучшее

Александр отметил, что, несмотря ни на что, он хочет вернуться на дежурство и в дальнейшем защищать Одессу.

"Я понимаю, что этих людей я там не увижу. Это меня убивает. Но как бы мне сейчас ни было больно и морально, и физически, я вернусь на службу и буду защищать Одессу и дальше", — сказал спасатель.

Мотивации Александру также оказывает поддержка его дочери, сразу написавшей о том, как сильно гордится своим отцом.

Прощание со спасателями

Напомним, что 17 марта в Белгород-Днестровске простились со спасателем, погибшим в результате российской атаки на Одессу. Вместе с жизнью Дениса Колесникова в то страшное утро, 15 марта, оборвалась жизнь еще 20 человек.

Также мы писали, что 18 марта в Одесской области простились с сотрудником ГСЧС Виталием Алымовым. Спасатель получил несовместимые с жизнью травмы во время оказания помощи пострадавшим после первого ракетного удара по Одессе 15 марта.

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