На Одещині провели в останню путь рятувальника, який загинув внаслідок ракетного удару
Сьогодні, 18 березня, в Одеській області простилися із співробітником ДСНС Віталієм Алимовим. Рятівник отримав травми, несумісні з життям, під час надання допомоги постраждалим після першого ракетного удару по Одесі 15 березня.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.
"Віталій Алимов майже добу боровся за життя, але травми, які він зазнав під час повторного ракетного удару 15 березня, були несумісні з життям — врятувати його не вдалось", — зазначено у повідомленні.
Прощання з рятівником
Проститися із загиблим колегою прийшли співробітники ДСНС, родичі та близькі Віталя Алимова. Рятівники згадують загиблого як вірного колегу та товариша, а родичі — як люблячого батька для свого сина та коханого чоловіка.
"Син залишився без люблячого батька, дружина без коханого чоловіка, а колектив рятувальників Одещини — без свого вірного колеги та товариша!" — зазначено у дописі ДСНС.
Наслідки атаки по Одесі 15 березня
Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.
Ми писали, що сьогодні, 18 березня, в Одесі провели в останню путь Сергія Миколайовича Тетюхіна, колишнього першого заступника міського голови. Чоловік загинув внаслідок ракетного нападу російських військ.
Також ми повідомляли, що у Білгород-Дністровську попрощалися з рятувальником, який загинув унаслідок російської атаки на Одесу. Разом з ним того страшного ранку, 15 березня, обірвалося життя ще 20 людей.
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