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На Одещині провели в останню путь рятувальника, який загинув внаслідок ракетного удару

18 березня 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині провели в останню путь рятувальника, який загинув внаслідок ракетного удару
Люди прийшли попрощатися з Віталієм. Фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 18 березня, в Одеській області простилися із співробітником ДСНС Віталієм Алимовим. Рятівник отримав травми, несумісні з життям, під час надання допомоги постраждалим після першого ракетного удару по Одесі 15 березня.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області

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"Віталій Алимов майже добу боровся за життя, але травми, які він зазнав під час повторного ракетного удару 15 березня, були несумісні з життям — врятувати його не вдалось", — зазначено у повідомленні.

Прощання з рятівником

Проститися із загиблим колегою прийшли співробітники ДСНС, родичі та близькі Віталя Алимова. Рятівники згадують загиблого як вірного колегу та товариша, а родичі — як люблячого батька для свого сина та коханого чоловіка. 

"Син залишився без люблячого батька, дружина без коханого чоловіка, а колектив рятувальників Одещини — без свого вірного колеги та товариша!" — зазначено у дописі ДСНС. 
 

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Люди вшановують пам'ять рятівника. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Одесі 15 березня

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Ми писали, що сьогодні, 18 березня, в Одесі провели в останню путь Сергія Миколайовича Тетюхіна, колишнього першого заступника міського голови. Чоловік загинув внаслідок ракетного нападу російських військ.

Також ми повідомляли, що у Білгород-Дністровську попрощалися з рятувальником, який загинув унаслідок російської атаки на Одесу. Разом з ним того страшного ранку, 15 березня, обірвалося життя ще 20 людей.

Одеса
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