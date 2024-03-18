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На Одесчине провели в последний путь спасателя, погибшего в результате ракетного удара

18 марта 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На Одесчине провели в последний путь спасателя, погибшего в результате ракетного удара
Люди пришли попрощаться с Виталием. Фото: ГСЧС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 18 марта, в Одесской области простились с сотрудником ГСЧС Виталием Алымовым. Спасатель получил травмы, несовместимые с жизнью, во время оказания помощи пострадавшим после первого ракетного удара по Одессе 15 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Виталий Алымов почти сутки боролся за жизнь, но травмы, которые он получил во время повторного ракетного удара 15 марта, были несовместимы с жизнью — спасти ее не удалось" , — говорится в сообщении.

Прощание со спасителем

Проститься с погибшим коллегой пришли сотрудники ГСЧС, родственники и близкие Виталия Алымова. Спасатели вспоминают погибшего как верного коллегу и товарища, а родственники как любящего отца для своего сына и любимого мужа.

"Сын остался без любящего отца, жена без любимого мужа, а коллектив спасателей Одесчины без своего верного коллеги и товарища!" — отмечено в сообщении ГСЧС.

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Люди чтят память спасителя. Фото: ГСЧС

Последствия атаки по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное в Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.

Мы писали, что сегодня, 18 марта, в Одессе провели в последний путь Сергея Николаевича Тетюхина, бывшего первого заместителя городского головы. Мужчина погиб в результате ракетного нападения российских войск.

Также мы сообщали, что в Белгород-Днестровске простились со спасателем, погибшим в результате российской атаки на Одессу. Вместе с ним в то страшное утро, 15 марта, оборвалась жизнь еще 20 человек.

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