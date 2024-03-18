В Одесі простились з ексвіцемером, який загинув від російської ракети

Люди прийшли на церемонію прощання. Фото: ОМР

Сьогодні, 18 березня, в Одесі провели в останню путь Сергія Миколайовича Тетюхіна, колишнього першого заступника міського голови. Чоловік загинув внаслідок ракетного нападу російських військ.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Друзі, колеги та мешканці міста зібралися, щоб вшанувати його пам'ять. Люди згадують його як видатного громадянина, який завжди був на передовій у боротьбі за добробут міста та допомагав у складних ситуаціях.

"Багато років життя Сергій віддав нашому місту та одеситам. Він був ефективним управлінцем, зробив чимало корисного для Одеси і міг зробити ще. Але прийняв для себе рішення обрати шлях захисту України. Дякую Сергію за все! Світла памʼять!" — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Люди вшановують пам'ять військового. Фото: ОМР

Хто такий Сергій Тетюхін

Сергій Миколайович Тетюхін минулої осені змінив костюм на форму, перейшовши з посади віцемера до військовослужбовця. До цього він понад 10 років працював в органах місцевої влади. Спершу займався питаннями європейської інтеграції та зовнішньоекономічними питаннями в ОДА, у міськраді опинився у 2017 році. У травні 2023 його призначили першим заступником мера Одеси.

В той фатальний день, 15 березня, коли російська ракета вдарила по місту, він допомагав людям на місці влучання. Але ворог через декілька хвилин випустив у тому напрямку ще один боєприпас. Ракета забрала його життя разом із 20 іншими людиною.

Портрет Сергія Тетюхіна. Фото: ОМР

Атака на Одесу 15 березня

Під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Загалом від російської ракети у той день загинула 21 людина.

Російські загарбники атакували Одесу двічі з інтервалом у декілька хвилин. Друга балістична ракета була навмисно випущена ворогом з метою збільшення числа жертв серед українського населення.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровську попрощалися з рятувальником, який загинув унаслідок російської атаки на Одесу.