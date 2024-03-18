В Одесі простились з ексвіцемером, який загинув від російської ракети
Сьогодні, 18 березня, в Одесі провели в останню путь Сергія Миколайовича Тетюхіна, колишнього першого заступника міського голови. Чоловік загинув внаслідок ракетного нападу російських військ.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Прощання з військовим
Друзі, колеги та мешканці міста зібралися, щоб вшанувати його пам'ять. Люди згадують його як видатного громадянина, який завжди був на передовій у боротьбі за добробут міста та допомагав у складних ситуаціях.
"Багато років життя Сергій віддав нашому місту та одеситам. Він був ефективним управлінцем, зробив чимало корисного для Одеси і міг зробити ще. Але прийняв для себе рішення обрати шлях захисту України. Дякую Сергію за все! Світла памʼять!" — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.
Хто такий Сергій Тетюхін
Сергій Миколайович Тетюхін минулої осені змінив костюм на форму, перейшовши з посади віцемера до військовослужбовця. До цього він понад 10 років працював в органах місцевої влади. Спершу займався питаннями європейської інтеграції та зовнішньоекономічними питаннями в ОДА, у міськраді опинився у 2017 році. У травні 2023 його призначили першим заступником мера Одеси.
В той фатальний день, 15 березня, коли російська ракета вдарила по місту, він допомагав людям на місці влучання. Але ворог через декілька хвилин випустив у тому напрямку ще один боєприпас. Ракета забрала його життя разом із 20 іншими людиною.
Атака на Одесу 15 березня
Під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Загалом від російської ракети у той день загинула 21 людина.
Російські загарбники атакували Одесу двічі з інтервалом у декілька хвилин. Друга балістична ракета була навмисно випущена ворогом з метою збільшення числа жертв серед українського населення.
Нагадаємо, у Білгород-Дністровську попрощалися з рятувальником, який загинув унаслідок російської атаки на Одесу.
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