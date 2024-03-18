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В Одессе простились с экс-вице-мэром, погибшим от российской ракеты

18 марта 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе простились с экс-вице-мэром, погибшим от российской ракеты
Люди пришли на церемонию прощания. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 18 марта, в Одессе провели в последний путь Сергея Николаевича Тетюхина, бывшего первого заместителя городского головы. Мужчина погиб в результате ракетного нападения российских войск.

Об этом сообщила прессслужба Одесского городского совета.

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Прощание с военным. Фото: ОМР

Прощание с военным

Друзья, коллеги и жители города собрались, чтобы почтить его память. Люди вспоминают его как выдающегося гражданина, который всегда был на передовой в борьбе за благосостояние города и помогал в сложных ситуациях.

"Многие годы жизни Сергей отдал нашему городу и одесситам. Он был эффективным управленцем, сделал немало полезного для Одессы и мог сделать еще. Но принял для себя решение выбрать путь защиты Украины. Спасибо Сергею за все! Светлая память!" — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Одессе простились с эксвицемером, погибшим от российской ракеты - фото 2
Люди чтят память военного. Фото: ОМР

Кто такой Сергей Тетюхин

Сергей Николаевич Тетюхин минувшей осенью сменил костюм на форму, перейдя с должности вице-мэра к военнослужащему. До этого он более 10 лет работал в органах местных властей. Сначала занимался вопросами европейской интеграции и внешнеэкономическими вопросами ОГА, в горсовете оказался в 2017 году. В мае 2023 года его назначили первым заместителем мэра Одессы.

В тот роковой день, 15 марта, когда российская ракета ударила по городу, он помогал людям на месте попадания. Но враг через несколько минут выпустил в этом направлении еще один боеприпас. Ракета унесла его жизнь вместе с 20 другими людьми.

В Одессе простились с эксвицемером, погибшим от российской ракеты - фото 3
Портрет Сергея Тетюхина. Фото: ОМР

Атака на Одессу 15 марта

Во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное в Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. В общей сложности от российской ракеты в тот день погиб 21 человек.

Российские захватчики атаковали Одессу дважды с интервалом в несколько минут. Вторая баллистическая ракета была специально выпущена врагом с целью увеличения числа жертв среди украинского населения.

Напомним, в Белгород-Днестровске простились со спасателем, погибшим в результате российской атаки на Одессу.

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