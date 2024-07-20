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Трагедия на дороге Одесчины — в ДТП погиб мотоциклист

20 июля 2024 12:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Смертельное ДТП в Одесской области: в аварии погиб мотоциклист
Смертельное ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

На автодороге возле села Прилиманское в Одесской области произошло смертельное ДТП. Там мотоциклист на скорости столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

По предварительным данным, 37-летний водитель мотоцикла "Ямаха" не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "ДАФ", которым управлял 55-летний мужчина.

От полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте, водитель грузовика не пострадал и был трезв. Полиция расследует инцидент, транспортные средства помещены на штрафплощадку.

Правовая квалификация

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

"Полицейские в очередной раз указывают водителям на необходимость неукоснительно соблюдать ПДД. Не превышайте разрешенную скорость движения. При выполнении любых маневров убедитесь, что это будет безопасно для вас и других участников дорожного движения", — сказали в полиции.

Другие ДТП в Одесской области

Мы писали, что в Одессе, на улице Михаила Грушевского, произошла смертельная авария. Водитель легковушки сбил 9-летнего мальчика, погибшего на месте.

Также мы сообщали, что в Одессе произошло жуткое ДТП. Водитель на бешеной скорости сбил людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

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