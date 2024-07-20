Смертельна ДТП на Одещині: в аварії загинув мотоцикліст

Смертельна ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція

На автодорозі біля села Прилиманське, що на Одещині, сталася смертельна ДТП. Там мотоцикліст на швидкості зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії водій мотоцикла помер на місці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі ДТП

За попередніми даними, 37-річний водій мотоцикла "Ямаха" не вибрав безпечну швидкість, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою "ДАФ", якою керував 55-річний чоловік.

Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці, водій вантажівки не постраждав і був тверезий. Поліція розслідує інцидент, транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

Правова кваліфікація

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

"Поліцейські вкотре наголошують водіям на необхідності неухильно дотримуватись ПДР. Не перевищуйте дозволену швидкість руху. При виконанні будь-яких маневрів впевниться, що це буде безпечно для вас та інших учасників дорожнього руху", — наголосили у поліції.

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