Попал под поезд в Одесской области - детали

Трагедия на Одесчине — пожилой мужчина прыгнул под поезд
Пожилой житель Березовского района Одесской области сегодня утром прыгнул под поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на мужчину не удалось.
Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.
Умер на месте
Трагедия произошла сегодня, около десяти часов утра. От полученных травм 67-летний мужчина скончался на месте. Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о ее правовой квалификации. Полицейские готовятся внести сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, недавно мы писали о трех подростках, которые утонули в пруду в Одесской области. А также о пожаре с погибшими в гериатрическом центре.
Читайте Новини.LIVE!