Попал под поезд в Одесской области - детали

Железнодорожный путь. Фото иллюстративное: kurs.if.

Пожилой житель Березовского района Одесской области сегодня утром прыгнул под поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на мужчину не удалось.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

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Умер на месте

Трагедия произошла сегодня, около десяти часов утра. От полученных травм 67-летний мужчина скончался на месте. Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о ее правовой квалификации. Полицейские готовятся внести сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, недавно мы писали о трех подростках, которые утонули в пруду в Одесской области. А также о пожаре с погибшими в гериатрическом центре.