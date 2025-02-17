Потрапив під потяг на одещині - деталі

Залізнична колія. Фото ілюстративне: kurs.if.

Літній мешканець Березівського району Одеської області сьогодні вранці стрибнув під потяг. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду на чоловіка не вдалося.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

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Помер на місці

Трагедія сталася сьогодні, близько десятої години ранку. Від отриманих травм 67-річний чоловік помер на місці. Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події та вирішують питання про її правову кваліфікацію. Поліцейські готуються внести відомості щодо інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про трьох підлітків, які потонули в пруду на Одещині. А також про пожежу із загиблими в геріатричному центрі.