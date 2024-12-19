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Трамвай №5 не ждите — водитель парализовал движение в Одессе

19 декабря 2024 14:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе водитель буса заблокировал движение трамваев
Припаркованный бус заблокировал движение. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Припаркованный микроавтобус заблокировал движение трамваев маршрута №5 в районе Аркадии. На путях образовалась пробка.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Что произошло

Водитель микроавтобуса припарковался рядом с колеей. Машина расположена слишком близко к рельсам, поэтому трамваи не могут проехать. Четыре вагона стоят в пробке.

Из-за того, что трамваи стоят, движение на участке затруднено. Так же тяжело выехать с уличной парковки возле Gagarinn Plaza.

Полиция пытается эвакуировать бус. Место нахождения водителя пока неизвестно.

Напомним, в Одессе восстанавливают популярный трамвайный маршрут. Также мы писали, что на содержание одесского электротранспорта в следующем году будет выделено более 500 млн грн.

Одесса авто пробки Новости Одессы общественный транспорт трамвай

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