В Одессе водитель буса заблокировал движение трамваев

Трамвай №5 не ждите — водитель парализовал движение в Одессе
Припаркованный микроавтобус заблокировал движение трамваев маршрута №5 в районе Аркадии. На путях образовалась пробка.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Что произошло
Водитель микроавтобуса припарковался рядом с колеей. Машина расположена слишком близко к рельсам, поэтому трамваи не могут проехать. Четыре вагона стоят в пробке.
Из-за того, что трамваи стоят, движение на участке затруднено. Так же тяжело выехать с уличной парковки возле Gagarinn Plaza.
Полиция пытается эвакуировать бус. Место нахождения водителя пока неизвестно.
Напомним, в Одессе восстанавливают популярный трамвайный маршрут. Также мы писали, что на содержание одесского электротранспорта в следующем году будет выделено более 500 млн грн.
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