В Одесі водій буса заблокував рух трамваїв

Трамвай №5 не чекайте — водій паралізував рух в Одесі
Припаркований мікроавтобус заблокував рух трамваїв маршруту №5 у районі Аркадії. На колії утворився затор.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Що сталося
Водій мікроавтобуса припаркувався поряд з колією. Машина розташована занадто близько до рейок, тому трамваї не можуть проїхати. Чотири вагони стоять у заторі.
Через те, що трамваї стоять, рух на ділянці ускладнений. Так само важко виїхати з вуличної парковки біля Gagarinn Plaza.
Поліція намагається евакуювати бус. Місце знаходження водія наразі невідомо.
Нагадаємо, в Одесі відновлюють популярний трамвайний маршрут. Також ми писали, що на утримання одеського електротранспорту наступного року виділять понад 500 млн грн.
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