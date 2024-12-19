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Трамвай №5 не чекайте — водій паралізував рух в Одесі

19 грудня 2024 14:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі водій буса заблокував рух трамваїв
Припаркований бус заблокував рух. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Припаркований мікроавтобус заблокував рух трамваїв маршруту №5 у районі Аркадії. На колії утворився затор. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Що сталося

Водій мікроавтобуса припаркувався поряд з колією. Машина розташована занадто близько до рейок, тому трамваї не можуть проїхати. Чотири вагони стоять у заторі. 

Через те, що трамваї стоять, рух на ділянці ускладнений. Так само важко виїхати з вуличної парковки біля Gagarinn Plaza. 

Поліція намагається евакуювати бус. Місце знаходження водія наразі невідомо. 

Нагадаємо, в Одесі відновлюють популярний трамвайний маршрут. Також ми писали, що на утримання одеського електротранспорту наступного року виділять понад 500 млн грн. 

Одеса авто затори Новини Одеси громадський транспорт трамвай

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