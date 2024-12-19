В Одесі водій буса заблокував рух трамваїв

Припаркований бус заблокував рух. Фото: Новини.LIVE

Припаркований мікроавтобус заблокував рух трамваїв маршруту №5 у районі Аркадії. На колії утворився затор.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Що сталося

Водій мікроавтобуса припаркувався поряд з колією. Машина розташована занадто близько до рейок, тому трамваї не можуть проїхати. Чотири вагони стоять у заторі.

Через те, що трамваї стоять, рух на ділянці ускладнений. Так само важко виїхати з вуличної парковки біля Gagarinn Plaza.

Поліція намагається евакуювати бус. Місце знаходження водія наразі невідомо.

Нагадаємо, в Одесі відновлюють популярний трамвайний маршрут. Також ми писали, що на утримання одеського електротранспорту наступного року виділять понад 500 млн грн.