Николаев во время войны: жизнь людей без питьевой воды

Люди набирают питьевую воду в Николаеве. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Без питьевой воды человек может прожить максимум 7 дней — именно на это был сделан акцент россиянами, специально уничтожившими Николаевский водопровод, оставив таким образом город без самого главного. Так враг надеялся, что горожане будут вынуждены сдаться, и тогда следующим этапом будет уже Одесса. Но план дал трещину после того, как все украинцы сплотились и начали привозить не только воду, но и продукты, вещи, медикаменты, помогая кто чем мог отстоять город. Николаев отстояли, россияне были отбиты, но людям пришлось научиться жить с водой из бутылок и баклажек. Городские власти со своей стороны открыли точки разлива очищенной воды, а в отдаленные районы ее доставляют на трамваях и троллейбусах.

На одном из таких доставляющих воду трамвайных рейсов проехались и журналисты Новини.LIVE.

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Доставка воды

Одной из первых на спецрейс по развозке питьевой воды села водитель с тридцатилетним стажем Татьяна. Женщина говорит, что не было ни страшно, ни тяжело, потому что понимала, что людям очень нужна вода. К тому же в начале войны показалось, что все ненадолго и скоро водопровод отремонтируют.

"Мне показалось, что это на чуть-чуть, а потом как-то так втянулись, втянулись, и все вышло. Два с половиной года уже так катаемся. В общем, такие рейсы ничем не отличаются, только когда взрывы были, то страшновато было. Потому что когда были взрывы, как раз был прилет, мы стояли, то трамвай аж подбросило. То было как-то очень страшно. Люди прямо поприседали", — отмечает водитель.

Водитель трамвая Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также женщина отмечает, что, несмотря на визуальные трудности, сама работа нетяжелая, если к ней привыкнуть. И они уже настолько "набили руку", что набирают три полных резервуара за 18 минут.

"Подъехали трамвайчиком под насосную, накачали воды, мы шланги подсоединили — и набираем воду. Шесть минут один бак набирается. Я держу шланг, а оператор нажимает на кнопки. Вот если бак уже набирается, я кричу "хватит", — добавляет Татьяна.

Водитель набирает воду в резервуары. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Стоит отметить, что, несмотря на то, что в Николаев вернулось достаточно много людей, большого ажиотажа у мобильных точек нет, ведь в городе открылось много других мест, где можно набрать воду в любое время. Поэтому сейчас, шутит Татьяна, их трамвайчик снабжает своих "постоянных клиентов", которым очень удобно брать воду недалеко от дома.

Николаев без воды

Пенсионерка Наталья Ивановна с самого утра ждала, когда трамвай подвезет воду. Из-за почтенного возраста женщине довольно трудно ходить в городские стационарные точки, поэтому она набирает полные баклажки из емкостей, которые привозит на остановки электротранспорт.

"Как заканчивается вода, так мы и приходим набирать. Это далеко не каждый день происходит, потому что нам много не надо. Мы с дедушкой берем всего 10 бутылок: я 3 и он 7. Да и идем домой. Но есть люди, которые приходят каждый день", — рассказывает Наталья Ивановна.

Жительница Николаева Наталья Ивановна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также женщина добавляет, что они с мужем не берут слишком много, потому что нет большой необходимости. Да и трудно их самостоятельно носить. Однако все же небольшой запас супруги делают дома "на потом".

"Мы берем немного с запасом, кипятим воду и оставляем на потом, потому что тяжело каждый день таскать ее. Нам по 80 лет и одни с начала войны, как Путин ударил по водопроводу", — говорит пенсионерка.

Люди набирают воду в Николаеве. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот молодая девушка Татьяна рассказывает, что уехала из Николаева в начале войны, так что ей даже трудно представить, как люди возились без воды в те первые дни. Ведь сейчас уже как-то привыкли, и походы за водой стали определенной обыденностью.

"Воду очень тяжело набирать, потому что она то есть, то ее нет. Вот по вторым четвергам месяца ее вообще не развозят, поэтому надо брать немного больше. Но, по-моему, лучшая вода именно из трамвая. Также еще покупная хорошая, но на нее нужно много денег. А на стационарных точках мне не очень нравится — у нее какой-то странный привкус", — подчеркивает Татьяна.

Жительница Николаева Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Добыча питьевой воды

Сейчас в Николаеве удалось возобновить подачу технической воды из Южного Буга и Ингульца, а вот проблема с питьевой оставалась. К решению проблемы были подключены и коммунальные предприятия, в том числе и Николаевэлектротранс, на базе которого пробурили скважину. Затем был установлен фильтр для очистки, и сейчас эта вода доставляется на удаленные участки города.

"Мы на своих локациях пробурили три скважины. К нам поступила станция обратного осмоса из города Житомира. Мы ее установили у себя и начали очищать и раздавать стационарную воду. У нас есть трамваи и троллейбусы, поэтому мы решили переоборудовать две единицы транспорта под бочки для развоза воды, и по сей день мы раздаем очищенную воду: это 28 кубических метров воды на сутки. Трамвай раздает 3 кубических метра за один рейс, троллейбус — 4 кубических метра", — рассказывает директор КП "Николаевэлектротранс" Юрий Сметана.

Директор КП "Николаевэлектротранс" Юрий Сметана. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Всего таким образом удается совершить по четыре рейса в сутки в разные районы города на определенные более безопасные локации, о которых знают все люди. К тому же есть специально разработанные маршруты, которые не мешают движению городского электротранспорта с пассажирами.

Троллейбус и трамвай, развозящие воду. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Наибольший спрос на воду

Коммунальщики отмечают, что наибольший спрос на воду именно в теплое время года, когда у людей появляется больше потребности пить. И бывают даже случаи, когда на всех не хватает, но они крайне редкие. К тому же, пока нет возможности увеличить объем этой воды для раздачи.

"Бывают такие случаи, что не хватает. Но мы просто физически больше не можем развести, раздать. Поэтому мы делаем все, что от нас зависит, чтобы как можно больше удовлетворить жителей. У нас постоянно работает стационарная точка раздачи воды, и люди приезжают, набирают постоянно. Лимита нет — каждый набирает, сколько захочет", — делится Юрий Сметана.

Мужчины в очереди за водой. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Работа во время блэкаутов

Блэкауты также не редкость для Николаева, как и графики отключений. Но даже в эти трудные дни вода все равно доставляется горожанам. Схема уже разработан, и пока она показала себя только с положительной стороны.

"Мы подстроили так графики развоза воды, что в тот момент, когда нужно набрать воду и поехать на локацию, есть электроэнергия. Когда трамвай раздает воду, именно в это время нет электроэнергии, потом она появляется — и он снова и движении. То есть мы подстроили наши графики под почасовые отключения электроэнергии", — заключает директор коммунального предприятия.

Человек качает воду на насосной станции. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Уже 954 дня Николаев показывает свой сильный характер. Жители этого по праву героического города доказывают, что все трудности временные, главное, что они дома в своей родной стране и без вражеского ига на шее. Несокрушимые николаевцы в очередях за водой верят, что совсем скоро наступит мир, и только победой Украины!

Напомним, в Одесской области люди протестуют из-за повышения тарифов на воду, которая к тому же плохого качества. Также в Николаеве определили, кто будет строить водопровод для обеспечения города пресной водой.

Кроме того, в четверг, 21 ноября, тысячи жителей Одессы останутся без воды на весь день. Причина — ремонтные работы на аварийных объектах водопровода. Снабжение коммунальщики обещают возобновить поздно вечером.