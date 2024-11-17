Где получить воду в Одессе: адреса подвоза питьевой воды

Люди набирают воду из машины. Фото: ОГС

В Одессе организован подвоз питьевой воды для жителей города. Специальные машины уже работают в нескольких районах, обеспечивая доступ к воде.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Машина с водой. Фото: ОГС

Где набрать воды в Одессе

Для обеспечения жителей Одессы питьевой водой организован подвоз воды в разные части города. Вода доступна по следующим адресам:

ул. Филатова, 1

Школьный аэродром, 1

ул. Ак. Королева, 94

ул. Б. Хмельницкого, 1

ул. Св. Рихтера, 125/1

ул. Алексея Вататурского, 1/1

ул. Космонавтов, 31/5

Городские власти просят жителей соблюдать порядок и взять с собой емкости для воды. Оперативная информация о новых точках подвоза воды будет дополнительно обнародована.

Подвоз воды в Одессе. Фото: ОГС

Бюветы в Одессе

Кроме этого, в обычном режиме работают 14 бюветов, которые расположены по адресам:

ул. Дальницкая, 25;

пр. Небесной Сотни, 14;

ул. И. Рабина;

пр. Леси Украинки (Гагарина), 33;

ул. Добровольцев (Маршала Говорова);

6-я ст. В. Фонтана;

сквер Михайловский;

ул. Инглези

ул. Гераниева;

сквер Старобазарный;

ул. Просвещения, 1Д;

сквер Прохоровский;

ул. Крымская;

ул. Космонавтов, 17а.

Бюветы, расположенные по адресам сквер Мечникова и пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 1, закрыты на капитальный ремонт.

Напомним, сейчас в Одесской области из-за российских обстрелов есть перебои с теплом, водой и электроснабжением. В регионе разворачивают пункты несокрушимости. Если ситуация не изменится, школы завтра будут работать по сокращенному графику.