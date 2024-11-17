Где получить воду в Одессе: адреса подвоза питьевой воды

В Одессе начали подвоз питьевой воды — перечень адресов
В Одессе организован подвоз питьевой воды для жителей города. Специальные машины уже работают в нескольких районах, обеспечивая доступ к воде.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где набрать воды в Одессе
Для обеспечения жителей Одессы питьевой водой организован подвоз воды в разные части города. Вода доступна по следующим адресам:
- ул. Филатова, 1
- Школьный аэродром, 1
- ул. Ак. Королева, 94
- ул. Б. Хмельницкого, 1
- ул. Св. Рихтера, 125/1
- ул. Алексея Вататурского, 1/1
- ул. Космонавтов, 31/5
Городские власти просят жителей соблюдать порядок и взять с собой емкости для воды. Оперативная информация о новых точках подвоза воды будет дополнительно обнародована.
Бюветы в Одессе
Кроме этого, в обычном режиме работают 14 бюветов, которые расположены по адресам:
- ул. Дальницкая, 25;
- пр. Небесной Сотни, 14;
- ул. И. Рабина;
- пр. Леси Украинки (Гагарина), 33;
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова);
- 6-я ст. В. Фонтана;
- сквер Михайловский;
- ул. Инглези
- ул. Гераниева;
- сквер Старобазарный;
- ул. Просвещения, 1Д;
- сквер Прохоровский;
- ул. Крымская;
- ул. Космонавтов, 17а.
Бюветы, расположенные по адресам сквер Мечникова и пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 1, закрыты на капитальный ремонт.
Напомним, сейчас в Одесской области из-за российских обстрелов есть перебои с теплом, водой и электроснабжением. В регионе разворачивают пункты несокрушимости. Если ситуация не изменится, школы завтра будут работать по сокращенному графику.
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