Де отримати воду в Одесі: адреси підвозу питної води

В Одесі розпочали підвезення питної води — перелік адрес
В Одесі організовано підвезення питної води для мешканців міста. Спеціальні машини вже працюють у кількох районах, забезпечуючи доступ до води.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де набрати води в Одесі
Для забезпечення мешканців Одеси питною водою організовано підвезення води у різні частини міста. Вода доступна за такими адресами:
- вул. Філатова, 1
- Шкільний аеродром, 1
- вул. Ак. Корольова, 94
- вул. Б. Хмельницького, 1
- вул. Св. Ріхтера, 125/1
- вул. Олексія Вататурського, 1/1
- вул. Космонавтів, 31/5
Міська влада просить мешканців дотримуватися порядку та взяти із собою місткості для води. Оперативна інформація про нові точки підвозу води буде додатково оприлюднена.
Бювети в Одесі
Окрім цього, наразі у звичайному режимі працюють 14 бюветів, які розташовані за адресами:
- вул. Дальницька, 25;
- пр. Небесної Сотні, 14;
- вул. І.Рабіна;
- пр. Лесі Українки (Гагаріна), 33;
- вул. Добровольців (Маршала Говорова);
- 6-та ст. В. Фонтану;
- сквер Михайлівcький;
- вул. Інглезі
- вул. Геранієва;
- сквер Старобазарний;
- вул. Просвіти, 1Д;
- сквер Прохорівський;
- вул. Кримська;
- вул. Космонавтів, 17а.
Бювети, розташовані за адресами сквер Мечникова та пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 1, зачинені на капітальний ремонт.
Нагадаємо, наразі на Одещині через російські обстріли є перебої з теплом, водою та електропостачанням. У регіоні розгортають пункти незламності. Якщо ситуація не зміниться, школи завтра працюватимуть за скороченим графіком.
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