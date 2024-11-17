Де отримати воду в Одесі: адреси підвозу питної води

Люди набирають воду з машини. Фото: ОМР

В Одесі організовано підвезення питної води для мешканців міста. Спеціальні машини вже працюють у кількох районах, забезпечуючи доступ до води.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де набрати води в Одесі

Для забезпечення мешканців Одеси питною водою організовано підвезення води у різні частини міста. Вода доступна за такими адресами:

вул. Філатова, 1

Шкільний аеродром, 1

вул. Ак. Корольова, 94

вул. Б. Хмельницького, 1

вул. Св. Ріхтера, 125/1

вул. Олексія Вататурського, 1/1

вул. Космонавтів, 31/5

Міська влада просить мешканців дотримуватися порядку та взяти із собою місткості для води. Оперативна інформація про нові точки підвозу води буде додатково оприлюднена.

Підвіз води в Одесі. Фото: ОМР

Бювети в Одесі

Окрім цього, наразі у звичайному режимі працюють 14 бюветів, які розташовані за адресами:

вул. Дальницька, 25;

пр. Небесної Сотні, 14;

вул. І.Рабіна;

пр. Лесі Українки (Гагаріна), 33;

вул. Добровольців (Маршала Говорова);

6-та ст. В. Фонтану;

сквер Михайлівcький;

вул. Інглезі

вул. Геранієва;

сквер Старобазарний;

вул. Просвіти, 1Д;

сквер Прохорівський;

вул. Кримська;

вул. Космонавтів, 17а.

Бювети, розташовані за адресами сквер Мечникова та пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 1, зачинені на капітальний ремонт.

Нагадаємо, наразі на Одещині через російські обстріли є перебої з теплом, водою та електропостачанням. У регіоні розгортають пункти незламності. Якщо ситуація не зміниться, школи завтра працюватимуть за скороченим графіком.