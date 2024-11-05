В Одессе ремонтируют поворотное кольцо трамвая — сколько заплатят

Трамвай на улицах Одессы. Фото: Пассажирский транспорт

Коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" ("ОГЭТ") объявило тендер на реконструкцию трамвайного пути на улице 28-й бригады (Паустовского). Стартовая цена — 9,2 млн грн. На предприятии обещают, что ремонт будут делать, не останавливая движение.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что будут делать

Согласно тендерной документации, на поворотном колесе полностью заменят рельсы. Кроме того, во внутренней части круга обустроят дополнительный отстойный путь. Предусматривается установка новой контактной сети.

Объявление о тендере. Фото: Prozorro

Как рассказали представители "ОГЭТ" в комментарии "Думской", во время ремонта движение трамваев будет продолжаться.

"На маршруте будут двигаться одиночные трамваи. После выполнения работ по кольцу, движение будет краткосрочно останавливаться для замены стрелочных переводов", — пояснили на предприятии.

Отметим, что работы должны обеспечить бесперебойное курсирование трамваев маршрута "Север-Юг".

Аукцион намечен на 7 ноября, а сами работы должны быть завершены до конца следующего года.

Напомним, в Одессе потратят 18 млн грн на обновление дорог на Западном кладбище. Также 16,5 млн грн отдадут за ремонтные работы сразу на нескольких улицах. В основном речь идет о районе Пересыпи.