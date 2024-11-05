В Одессе ремонтируют поворотное кольцо трамвая — сколько заплатят

Трамвайное поворотное кольцо в Одессе отремонтируют за 9 млн грн
Коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" ("ОГЭТ") объявило тендер на реконструкцию трамвайного пути на улице 28-й бригады (Паустовского). Стартовая цена — 9,2 млн грн. На предприятии обещают, что ремонт будут делать, не останавливая движение.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.
Что будут делать
Согласно тендерной документации, на поворотном колесе полностью заменят рельсы. Кроме того, во внутренней части круга обустроят дополнительный отстойный путь. Предусматривается установка новой контактной сети.
Как рассказали представители "ОГЭТ" в комментарии "Думской", во время ремонта движение трамваев будет продолжаться.
"На маршруте будут двигаться одиночные трамваи. После выполнения работ по кольцу, движение будет краткосрочно останавливаться для замены стрелочных переводов", — пояснили на предприятии.
Отметим, что работы должны обеспечить бесперебойное курсирование трамваев маршрута "Север-Юг".
Аукцион намечен на 7 ноября, а сами работы должны быть завершены до конца следующего года.
Напомним, в Одессе потратят 18 млн грн на обновление дорог на Западном кладбище. Также 16,5 млн грн отдадут за ремонтные работы сразу на нескольких улицах. В основном речь идет о районе Пересыпи.
Читайте Новини.LIVE!