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Трамвайне поворотне кільце в Одесі відремонтують за 9 млн грн

5 листопада 2024 09:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі ремонтують поворотне кільце трамвая — скільки заплатять
Трамвай на вулицях Одеси. Фото: Пасажирський транспорт
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" ("ОМЕТ") оголосив тендер на реконструкцію трамвайної колії на вулиці 28-ї бригади (Паустовського). Стартова ціна — 9,2 млн грн. На підприємстві обіцяють, що ремонт робитимуть, не зупиняючи рух.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що робитимуть 

Згідно з тендерною документацію, на поворотному колы повністю замінять рейки. Крім того, у внутрішній частині кола облаштують додатковий відстійний шлях. Передбачається також встановлення нової контактної мережі.

Трамвайне поворотне кільце в Одесі відремонтують за 9 млн грн - фото 1
Оголошення про тендер. Фото: Prozorro

Як розповіли представники "ОМЕТ" у коментарі виданню "Думська", під час ремонту рух трамваїв триватиме.

"На маршруті будуть рухатися поодинокі трамваї. Після виконання робіт по кільцю, рух короткостроково зупинятиметься для заміни стрілочних переводів", — пояснили на підприємстві.  

Зазначимо, що роботи мають забезпечити безперебійне курсування трамваїв маршруту "Північ-Південь".

Аукціон запланований на 7 листопада, а самі роботи мають бути завершені до кінця наступного року.  

Нагадаємо, в Одесі витратять 18 млн грн на оновлення доріг на Західному кладовищі. Також 16,5 млн грн віддадуть за ремонтні роботи одразу на декількох вулицях. Переважно йдеться про район Пересипу.

Одеса ремонт Новини Одеси тендер трамвай транспорт

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