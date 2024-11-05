В Одесі ремонтують поворотне кільце трамвая — скільки заплатять

Трамвай на вулицях Одеси. Фото: Пасажирський транспорт

Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" ("ОМЕТ") оголосив тендер на реконструкцію трамвайної колії на вулиці 28-ї бригади (Паустовського). Стартова ціна — 9,2 млн грн. На підприємстві обіцяють, що ремонт робитимуть, не зупиняючи рух.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що робитимуть

Згідно з тендерною документацію, на поворотному колы повністю замінять рейки. Крім того, у внутрішній частині кола облаштують додатковий відстійний шлях. Передбачається також встановлення нової контактної мережі.

Оголошення про тендер. Фото: Prozorro

Як розповіли представники "ОМЕТ" у коментарі виданню "Думська", під час ремонту рух трамваїв триватиме.

"На маршруті будуть рухатися поодинокі трамваї. Після виконання робіт по кільцю, рух короткостроково зупинятиметься для заміни стрілочних переводів", — пояснили на підприємстві.

Зазначимо, що роботи мають забезпечити безперебійне курсування трамваїв маршруту "Північ-Південь".

Аукціон запланований на 7 листопада, а самі роботи мають бути завершені до кінця наступного року.

Нагадаємо, в Одесі витратять 18 млн грн на оновлення доріг на Західному кладовищі. Також 16,5 млн грн віддадуть за ремонтні роботи одразу на декількох вулицях. Переважно йдеться про район Пересипу.