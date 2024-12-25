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Транспорт предков — в Николаеве показали уникальные артефакты

25 декабря 2024 10:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Выставка старинных салазок в Николаеве, фото
Старинные санки. Фото: Николаевский краеведческий музей
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Николаеве открылась выставка старинных салазок. Некоторые экспонаты датируются концом XIX века. Их сохранил местный житель, а отремонтировали учёные.

Об этом сообщили в Николаевском областном краеведческом музее.

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Старинные деревянные санки подарил музейщикам один из посетителей. Они находились в очень плохом состоянии. Реставратор Юрий Котко восстановил их. После этого и родилась идея открытия выставки.

Что в экспозиции

Самые старые санки в коллекции датируются концом XIX века. Они напоминают уменьшенную копию конных саней. По легенде, эти санки были изготовлены одесским кузнецом, работавшим на постоялом дворе. Также в экспозиции — санки 1940-х годов. В тяжелые послевоенные времена их делали своими руками. Последние санки, поступившие в музей, не имеют спинки и бортов, а сиденье переплетено веревками. Их использовали для перевозки разных вещей: камыша, хвороста, угля и т.д.

Транспорт предков — в Николаеве показали уникальные артефакты - фото 1
Старинные санки. Фото: Николаевский краеведческий музей
Транспорт предков — в Николаеве показали уникальные артефакты - фото 2
Старинные санки. Фото: Николаевский краеведческий музей
Транспорт предков — в Николаеве показали уникальные артефакты - фото 3
Старинные санки. Фото: Николаевский краеведческий музей

"Сегодня санки —  любимое средство для развлечений детей, а когда-то они были важным транспортным средством и даже использовались в обрядах и праздничных торжествах. В народном календаре 7 декабря называют Днем Екатерины Санницы —  праздник, связанный с началом зимних катаний", — рассказали в музеи.

Напомним, ранее в Одесской области нашли старинное римское сокровище. Также мы писали о двухтысячелетнем артефакте, который обнаружили в Килии.

Николаев история музеи выставки артефакт

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11:08 Президент вручил сертификаты на квартиры Героям и родным погибших

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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