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Транспорт предків — у Миколаєві показали унікальні артефакти

25 грудня 2024 10:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Виставка старовинних санчат у Миколаєві, фото
Старовинні санчата. Фото: Миколаївський краєзнавчий музей
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Миколаєві відкрилася виставка старовинних санчат. Деякі експонати датуються кінцем ХІХ століття. Їх зберіг місцевий мешканець, а відремонтували науковці.

Про це повідомили у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї.

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Старовинні дерев'яні санчата подарував музейникам один з відвідувачів. Вони перебували у вкрай поганому стані. Реставратор Юрій Котко відновив їх. Після цього й народилася ідея відкрити виставку.

Що в експозиції

Найстарші санки у колекції датуються кінцем ХІХ століття. Вони нагадують зменшену копію кінних саней. За легендою, ці санки були виготовлені одеським ковалем, який працював на заїжджому дворі. Також в експозиції — санчата 1940-х років. У важкі повоєнні часи їх робили власноруч. Останні санки, які надійшли до музею, не мають спинки та бортів, а сидіння переплетене мотузками. Їх використовували для перевезення різних речей: очерету, хмизу, вугілля тощо.  

Транспорт предків — у Миколаєві показали унікальні артефакти - фото 1
Старовинні санчата. Фото: Миколаївський краєзнавчий музей
Транспорт предків — у Миколаєві показали унікальні артефакти - фото 2
Старовинні санчата. Фото: Миколаївський краєзнавчий музей
Транспорт предків — у Миколаєві показали унікальні артефакти - фото 3
Старовинні санчата. Фото: Миколаївський краєзнавчий музей

"Сьогодні санки — улюблений засіб для розваг дітей, а колись вони були важливим транспортним засобом і навіть використовувалися в обрядах та святкових урочистостях. У народному календарі 7 грудня називають Днем Катерини Санниці — свята, пов’язаного з початком зимових катань", — розповіли у музеї. 

Нагадаємо, раніше на Одещині знайшли старовинний римський скарб. Також ми писали про двохтисячолітній артефакт, який виявили у Кілії.

Миколаїв історія музеї виставки артефакт

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