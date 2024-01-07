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Транспортный коридор — Румыния строит новую автомагистраль в Украину

7 января 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Транспортный коридор — Румыния строит новую автомагистраль в Украину
"Молдавская автомагистраль". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Румыния усиленными темпами строит транспортный коридор между Украиной и ЕС в обход Польши и Венгрии. Новый путь соединит румынские порты с украинской границей уже в этом году.

Об этом сообщают румынские медиа.

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Строительство новой автомагистрали

Румыния ведет работы по строительству "Молдавской автомагистрали", которая должна протянуться от Бухареста до границы с Украиной. Она будет проходить по маршруту: Бузеу, Фокшаны, Бакэу, Роман, Пашкань и Сучава, соединяясь с украинской дорогой М 19 возле Серета. По сообщениям СМИ, в настоящее время в проекте привлечены тысячи работников и сотни единиц техники. Этот путь имеет важное значение для Украины, он создаст возможность получить новый европейский транспортный коридор.

Кроме того, эта автомагистраль может предоставить Украине доступ к портам Румынии и создать альтернативный путь в страны Евросоюза, минуя Польшу, Венгрию и Словакию. Строится дорога средствами Румынии и Евросоюза.

Почему название "Молдавская автомагистраль"

Город Серет, крайняя точка автострады, расположен в исторической области Румынии под названием Молдова. В 1365–88 годах был столицей Молдавского княжества.

Украина и Румыния

Украина и Румыния разрешили 20-летний спор. Дискуссия была связана с каналом "Дунай - Черное море". Известно, что в 2003 году украинское правительство приняло решение о строительстве канала, который соединит Дунай и Черное море через устье Быстрое. Румыния выступала против строительства, объясняя это тем, что такие действия угрожают окружающей среде региона.

Напомним, что в марте следующего года в румынском городе Констанца планируется запуск дополнительной якорной стоянки. Известно, что в черноморском порту будет храниться украинская агропродукция. Такое решение позволит нарастить экспортную способность украинских портов по Дунаю.

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