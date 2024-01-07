Транспортний коридор — Румунія будує нову автомагістраль до України

"Молдовська автомагістраль". Фото: скриншот

Румунія посиленими темпами будує транспортний коридор між Україною і ЄС в обхід Польщі та Угорщини. Новий шлях з'єднає румунські порти з українським кордоном уже цього року.

Про це повідомляють румунські медіа.

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Будівництво нової автомагістралі

Румунія веде роботи з будівництва "Молдовської автомагістралі", яка планується простягнутися від Бухаресту до кордону з Україною. Вона проходитиме за маршрутом: Бузеу, Фокшани, Бакеу, Роман, Пашкань та Сучава, з'єднуючись з українським автошляхом М 19 біля Серету. За повідомленнями ЗМІ, наразі в проєкті залучено тисячі працівників та сотні одиниць техніки. Ця дорога має важливе значення для України, вона створить можливість отримати новий європейський транспортний коридор.

Окрім того, ця автомагістраль може надати Україні доступ до портів Румунії та створити альтернативний шлях до країн Євросоюзу, оминаючи Польщу, Угорщину та Словаччину. Будується дорога коштами Румунії і Євросоюзу.

Чому назва "Молдовська автомагістраль"

Місто Серет, крайня точка автостради, розташоване в історичній області Румунії під назвою Молдова. У 1365-88 роках було столицею Молдавського князівства.

Україна та Румунія

Україна та Румунія вирішила 20-річну суперечку. Дискусія була пов’язана з каналом "Дунай — Чорне море". Відомо, що у 2003 році український уряд ухвалив рішення про будівництво каналу, що сполучить Дунай і Чорне море через гирло Бистре. Румунія виступала проти будівництва пояснюючи це тим, що такі дії загрожують довкіллю регіону.

Нагадаємо, у березні наступного року у румунському місті Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки. Відомо, що у чорноморському порту зберігатиметься українська агропродукція. Таке рішення дозволить наростити експортну спроможність українських портів Дунаю.