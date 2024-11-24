Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени: 24 ноября, утро

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня вечером, 24 ноября, на трассе Одесса — Рени в сторону молдовской и румынской границ образовались незначительные пробки. На контрольно-пропускных пунктах Одесской области также наблюдаются очереди на пересечение границы.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и Нижнеднестровского национального парка. Этот участок постепенно ''краснеет''. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска есть очереди.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

На соседнем пункте пропуск "Старокозачье — Тудора" тоже очередь. Размер ее достигает нескольких километров.

Пробки в Румынию

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Орловки и Рени. По данным картографического сервиса, путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа и две минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, Украина ведет переговоры с США по получению передовых систем противовоздушной обороны, способных сбивать межконтинентальные ракеты. Также российские оккупанты разместили системы ПВО С-300 на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.