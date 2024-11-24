Затори та черги на трасі Одеса-Рені: 24 листопада, ранок

Траса Одеса-Рені — ситуація із заторами сьогодні увечері
Сьогодні увечері, 24 листопада, на трасі Одеса — Рені у бік молдовського та румунського кордонів утворились незначні затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також спостерігаються черги на перетин кордону.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка поступово ''червоніє''. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску є черги.
На сусідньому пункті пропуск "Старокозаче — Тудора" теж черга. Розмір її сягає декількох кілометрів.
Затори до Румунії
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Орлівки та Рені. За даними картографічного сервісу, подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години та дві хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.
Нагадаємо, Україна веде переговори зі США щодо отримання передових систем протиповітряної оборони, здатних збивати міжконтинентальні ракети. Також російські окупанти розмістили системи ППО С-300 на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.
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