Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Траса Одеса-Рені — ситуація із заторами сьогодні увечері arrow

Траса Одеса-Рені — ситуація із заторами сьогодні увечері

24 листопада 2024 17:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори та черги на трасі Одеса-Рені: 24 листопада, ранок
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні увечері, 24 листопада, на трасі Одеса — Рені у бік молдовського та румунського кордонів утворились незначні затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також спостерігаються черги на перетин кордону. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка поступово ''червоніє''. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску є черги.

Траса Одеса-Рені — ситуація з заторами сьогодні увечері - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На сусідньому пункті пропуск "Старокозаче — Тудора" теж черга. Розмір її сягає декількох кілометрів.

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Орлівки та Рені. За даними картографічного сервісу, подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години та дві хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Черги на кордонах — актуальна інформація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна веде переговори зі США щодо отримання передових систем протиповітряної оборони, здатних збивати міжконтинентальні ракети. Також російські окупанти розмістили системи ППО С-300 на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

Одеса Одеська область затори Одеська ОДА черги на кордоні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:45 У Куп'янській МВА повідомили, скільки людей ще не евакуювалися

17:45 Перший мінус в Одесі — погода на завтра

17:45 Окупанти атакували Чернігівщину — поранено 28-річного чоловіка

17:42 Які зарплати у мобілізованих та контрактників в Україні

17:36 На Київщині лунали вибухи — ОВА повідомила про влучання

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:31 Наступні вісім тижнів стануть вирішальними, — Мельник

17:22 Українцям варто знати — що буде з курсом долара наступного тижня

17:20 За ранок у Румунії зафіксували два землетруси — деталі

17:17 Траса Одеса-Рені — ситуація із заторами сьогодні увечері

17:15 СБУ показала уламки нової російської ракети, яка атакувала Дніпро

17:45 У Куп'янській МВА повідомили, скільки людей ще не евакуювалися

17:45 Перший мінус в Одесі — погода на завтра

17:45 Окупанти атакували Чернігівщину — поранено 28-річного чоловіка

17:42 Які зарплати у мобілізованих та контрактників в Україні

17:36 На Київщині лунали вибухи — ОВА повідомила про влучання

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:31 Наступні вісім тижнів стануть вирішальними, — Мельник

17:22 Українцям варто знати — що буде з курсом долара наступного тижня

17:20 За ранок у Румунії зафіксували два землетруси — деталі

17:17 Траса Одеса-Рені — ситуація із заторами сьогодні увечері

17:15 СБУ показала уламки нової російської ракети, яка атакувала Дніпро

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету