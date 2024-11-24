Затори та черги на трасі Одеса-Рені: 24 листопада, ранок

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні увечері, 24 листопада, на трасі Одеса — Рені у бік молдовського та румунського кордонів утворились незначні затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також спостерігаються черги на перетин кордону.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка поступово ''червоніє''. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску є черги.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На сусідньому пункті пропуск "Старокозаче — Тудора" теж черга. Розмір її сягає декількох кілометрів.

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Орлівки та Рені. За даними картографічного сервісу, подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години та дві хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна веде переговори зі США щодо отримання передових систем протиповітряної оборони, здатних збивати міжконтинентальні ракети. Також російські окупанти розмістили системи ППО С-300 на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.